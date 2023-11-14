工行（1398）美國子公司早前遭勒索軟體攻擊，黑客組織LockBit一名代表周一證實已經獲得付款，但拒絕提供更多細節。事件導致一些美國國債市場交易無法結算，經紀商和交易員被迫調整交易安排。
彭博社引述消息報道，遭黑客攻擊後，工行高層於周末飛抵美國，以控制事件的影響，並試圖透過源源不絕的討論和電話安撫市場，宣稱他們已經掌握事件發生後的情況。該公司尚未恢復正常營運。
報道引述消息指，工行高層周五與證券業和金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association)數百間成員公司展開對話，以緩解他們的疑慮。其中一位知情人士稱，一些與會者在離開時未獲工商銀行應對措施的概要。
報道引述消息指，雖然該銀行一直在努力恢復對其系統的訪問，但隨後的調查以及與監管機構之間尚在進行的討論，外界很難預測是否會恢復正常服務。
另一位知情人士表示，這次事件也促使中國金融監管總局上周發布指導意見，敦促擁有離岸機構的大型銀行加強對潛在網路攻擊的防禦。
工行代表沒有立即回應置評請求。 Sifma的代表拒絕置評。金融監管總局沒有立即回應置評請求。
其他報道
香港快運推長者2元優惠 11月15日搶寧波及河內機票 台北曼谷等指定航點僅65元起
港股ADR升90點 夜期高水157點 京東、澳博、上實等業績