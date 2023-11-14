moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

LockBit稱工行已交贖金 市場參與者疑慮未釋

工行（1398）美國子公司早前遭勒索軟體攻擊，黑客組織LockBit一名代表周一證實已經獲得付款，但拒絕提供更多細節。事件導致一些美國國債市場交易無法結算，經紀商和交易員被迫調整交易安排。

彭博社引述消息報道，遭黑客攻擊後，工行高層於周末飛抵美國，以控制事件的影響，並試圖透過源源不絕的討論和電話安撫市場，宣稱他們已經掌握事件發生後的情況。該公司尚未恢復正常營運。

報道引述消息指，工行高層周五與證券業和金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association)數百間成員公司展開對話，以緩解他們的疑慮。其中一位知情人士稱，一些與會者在離開時未獲工商銀行應對措施的概要。

報道引述消息指，雖然該銀行一直在努力恢復對其系統的訪問，但隨後的調查以及與監管機構之間尚在進行的討論，外界很難預測是否會恢復正常服務。

另一位知情人士表示，這次事件也促使中國金融監管總局上周發布指導意見，敦促擁有離岸機構的大型銀行加強對潛在網路攻擊的防禦。

工行代表沒有立即回應置評請求。 Sifma的代表拒絕置評。金融監管總局沒有立即回應置評請求。

 

其他報道

香港快運推長者2元優惠 11月15日搶寧波及河內機票　台北曼谷等指定航點僅65元起

中美據報將宣布就整頓芬太尼產銷達成協議

金融壹賬通售PAOB 沈崇鋒：繼續專注科技定位及服務提升

恒指高開68點 升穿10天線 科指升0.5%回補下跌裂口

譚仔中期少賺1.4% 息3仙

港股ADR升90點 夜期高水157點 京東、澳博、上實等業績

陸控9.33億購港虛銀「平安壹賬通銀行」

憧憬通脹放緩 美債息跌 美股個別發展 道指升54點

北水增持南方恆生科技 減持中石油