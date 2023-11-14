港元現報7.8068元升值15點子，曾貶值最多12點子，報7.8095元，亦曾升值最多26點子，報7.8057元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.66點子至4.40607%，是2023年11月8日後最低；1星期HIBOR跌1.92點子至4.63839%；2星期HIBOR升1.04點子至4.75375%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至5.36089%，是8月3日後最高；6個月期HIBOR升0.07點子至5.39077%；12個月期HIBOR升0.06點子至5.4847%。

美元指數現報105.69升值0.059點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43678%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4548%，連續3日收窄，利差是2023年10月17日後最窄，當日差距為-0.4308%。

對上一次連續3日收窄，是2023年10月30日，當日利差報-0.4694%。

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