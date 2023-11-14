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恒指半日跌17點 科指跌0.7% 北水續流出

市場觀望中美數據、習拜會，股市變動不大，恒指上下波幅約206點，半日收市微跌17點。

恒指今早高開68點，高位升139點，低位跌67點，高低波幅206點。通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為21.96%，下跌為25.97%，無升跌為52.06%。

恒指半日跌17點或0.1%，報17408點，大市成交金額429億元；國指跌20點或0.35%，報5968點。恒生科技指數收報3951點，跌0.76%。

藍籌股成交金額145.46億元，佔大市成交33.9%；科指成份股成交金額94.9億元，佔大市成交22.12%；國指成份股成交金額129.05億元，佔大市成交30.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.6%，至57.97億元，佔大市成交13.48%。牛熊證成交金額8.6億元，減少50.45%；窩輪成交金額49.36億元，增加5.55%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌50隻升，28隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升3.94%，收報5.01元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌4.28%，收報87.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.3元，升4.33%；跌幅最大的是美團（3690）收報108.8元，跌2.51%。

恒指曾升穿10天線(17475.11點)，20天線(17388.2點)失而復得。科指10天線(3952.75點)得而復失。

北水南下合計淨流出4.11億元，較上日減少79.35%，連續第2日流出，累計流出23.99億元，對上一次連續2日淨流出是7月10日。南水北上合計淨流入1.08億元人民幣，終止連續5日流出。

龍光（3380）境內債未能支付重組後首筆利息。收報0.72元，無升跌。

LockBit稱工行（1398）已交贖金 市場參與者疑慮未釋。收報3.75元，升0.81%。

金融壹賬通（6638）售PAOB 沈崇鋒：繼續專注科技定位及服務提升。收報0.8元，升1.27%。

譚仔（2217）中期少賺1.4% 息3仙。收報1.33元，升0.76%。

陸控（6623）9.33億購港虛銀「平安壹賬通銀行」。收報16.04元，跌2.79%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報57.95元，無升跌。中國黃金國際（2099）收報29.45元，跌4.07%。京東（9618）收報99.6元，跌1.19%。上海實業環境（0807）收報1.08元，跌1.82%。澳博（0880）收報2.62元，無升跌。南戈壁（1878）收報1.21元，跌3.2%。高鑫零售（6808）收報1.58元，升0.64%。

新秀麗（1910）第三季純利達1.15億美元，按年升近一倍。收報23.7元，跌1.25%。

位元堂（0897）發盈喜，料中期轉賺最多2000萬元。收報0.42元，升2.44%。

宏安地產（1243）料中期盈利增最少2.5倍。收報0.045元，無升跌。

龍湖地產（0960）上月賣樓140億人幣，跌三成。收報12.28元，升1.15%。

阿里影業（1060）中期轉賺4.6億人幣，不派息。收報0.53元，跌7.02%。

宏安集團（1222）料中期轉賺最多1.3億元。收報0.048元，升2.13%。

縱橫遊（8069）中期轉賺63萬，旅遊相關收益增22倍。收報0.079元，跌1.25%。

新世界發展（0017）旗下開放式創新平台Eureka Nova舉辦1.5°C峰會結束 擬加大研發及推動產品商業化。收報14.86元，升0.27%。

小鵬汽車（9868）：收購滴滴智能汽車開發業務資產首次交割。收報63.25元，升3.77%。

裕元工業（0551）首三季盈利跌49%至1.38億美元。收報8.85元，升0.23%。

歲寶百貨（0312）未如期支付到期貸款本金及利息2.56億元。收報0.071元，無升跌。

國富創新（0290）半年綜合虧損收窄至1,800萬元。收報0.174元，跌4.92%。

寶盛國際（3813）首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣。收報0.67元，跌1.47%。

施羅德減持蒙牛（2319）至5%以下。收報24.6元，跌0.61%。

香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall「全民大派$3,000」大派3億元現金券加碼，限時加推新客無限次免運費。收報2.88元，無升跌。

恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富（2800）和國指ETF預托證券。收報17.53元，跌0.17%。

理想（2015）MEGA周五亮相廣州車展，同步開始預訂。收報152.8元，升2.69%。

互太紡織（1382）發盈警，料中期少賺一半。收報1.49元，無升跌。

小米（1810）「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣。收報15.82元，跌2.47%。

破頂股表現

破頂股包括，昊天國際建投（1341）創上市新高，見2.1元，收報1.74元，升16.78%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.32元，收報1.28元，升16.36%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.04元，收報1.96元，升7.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1088.6元，收報1088.6元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1052.7元，收報1052.7元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1029.85元，收報1029.35元，跌0.01%；新東方（9901）創52周高，見55.1元，收報53.9元，升0.19%；華晨中國（1114）創52周高，見4.03元，收報3.99元，升3.37%；網易（9999）創52周高，見179.7元，收報174.8元，跌2.35%；科聯系統（0046）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升0.78%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升0.7%；中電光谷（0798）創52周高，見0.45元，收報0.43元，升11.69%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.03元，收報3.99元，升3.37%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見179.7元，收報174.8元，跌2.35%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.6元，收報1.7元，跌0.58%；楓葉教育（1317）低見0.227元，收報0.23元，跌4.56%；蔚來（9866）低見56.2元，收報56.45元，跌2.42%；協鑫新能源（0451）低見0.395元，收報0.4元，跌3.61%；慕詩國際（0130）低見0.131元，收報0.131元，跌7.09%；盈大地產（0432）低見0.231元，收報0.245元，升0.82%；新宇環保（0436）低見0.068元，收報0.068元，跌10.53%；彩虹新能源（0438）低見2.69元，收報2.71元，跌1.45%；和嘉控股（0704）低見0.106元，收報0.113元，跌1.74%；新世界百貨中國（0825）低見0.435元，收報0.46元，跌2.13%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.74元，收報0.75元，跌1.32%；華南城（1668）低見0.395元，收報0.4元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；天津港發展（3382）低見0.5元，收報0.52元，升1.96%；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；中華汽車（0026）低見59.9元，收報59.9元，無升跌；九龍建業（0034）低見6.55元，收報6.55元，跌0.76%；瘋狂體育（0082）低見0.101元，收報0.105元，跌2.78%；國銳地產（0108）低見0.38元，收報0.395元，跌2.47%；蒙古能源（0276）低見0.38元，收報0.43元，跌12.24%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.204元，升47.83%；中國華君（0377）收報1.5元，升35.14%；宏基集團控股（1718）收報0.166元，升33.87%；環球戰略集團（8007）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升30%；馬可數字科技（1942）收報2.37元，升28.11%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.61元，升21.05%；富譽控股（8269）收報0.062元，升16.98%；昊天國際建投（1341）創上市新高，見2.1元，收報1.74元，升16.78%；雲鋒金融（0376）收報0.98元，升16.67%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.32元，收報1.28元，升16.36%；南京熊貓電子股份（0553）收報2.8元，升14.29%。

下跌異動股，包括，江蘇創新（2116）收報0.295元，跌38.54%；聯合能源集團（0467）見52周低0.51元，收報0.83元，跌32.52%；慕尚集團控股（1817）收報1.37元，跌29.38%；脈資資源（8186）收報1元，跌22.48%；中國錢包（0802）收報0.041元，跌21.15%；瑞港建設（6816）收報0.25元，跌20.63%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）收報10.16元，跌18.33%；雙樺控股（1241）收報0.072元，跌18.18%；大地國際集團（8130）收報0.044元，跌16.98%；正商實業（0185）收報0.145元，跌15.7%；藍河控股（0498）收報0.34元，跌15%。

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