阿聯酋航空公布，截至今年9月底止上半財年總收入增長19%至約162億美元，利潤增長1.34倍至約26億美元。

期內客運和貨運總運載量增加25%至285億可用噸 公里（ATKM）。其中，以ATKM計算的運載量上升30％， 而以每收入客公里（RPKM）計算的客運量則上升了35%，平均 載客量則由78.5%恢復至81.5%。

2023年4月1日至9月30日期間，阿聯酋航空共運載達2, 610萬人次的乘客，較去年同期上升31%。阿聯酋航空Skycargo期內貨運量達103.5萬噸，較上年同期上升了11%。

至於阿聯酋航空集團，上半年財年淨利潤為約2 7億美元，按年升1.38倍，兼創半年度最佳業績。集團的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為約56億美元，按年升33%。期內收入折合約 183億美元，按年增加20%。

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