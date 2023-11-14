今次主特許經營協議的初始年期為三年，由2023年11月13日起至2026年11月12日止，並可在雙方協訂並遵守所有適用規定的情況下續訂。根據該協議，集團將被授予在香港的獨家權利，以建立和經營「丸亀製麵」的餐廳業務，以及授權非聯屬第三方發展和經營相關的特許經營餐廳。

譚仔國際指，集團已成功確立其在香港米線業務的市場領導地位，而作為本集團的增長策略及致力推動多元化的一部分，藉著訂立主特許經營協議進軍日式烏冬麵業務將有助集團壯大其於香港的營運；Toridoll日本在日式烏冬麵行業擁有廣博的專業知識和豐富的經驗，訂立主特許經營協議將有助集團利用Toridoll日本的訣竅和最佳做法，確保成功營運；及特許經營安排讓集團能夠以更短的落實時間及更低的進入成本擴大規模，使集團能夠更有效地擴展其版圖。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民指，很高興能在為「丸亀製麵」提供店舖管理服務的成功基礎上更進一步，在香港以特許經營模式營運此著名麵食品牌的業務。這次與集團股東Toridoll日本的戰略合作不僅為集團擴大市場覆蓋範圍帶來了巨大的協同效應和機遇，亦有助集團在領先的香港米線市場外，開拓新的業務版圖，進一步推動集團品牌組合多元化，從而帶動集團整體業務增長。

今次協議中，譚仔丸龜在簽訂協議後90日內向Toridoll日本支付10萬美元的一筆過承諾費，其後在首間主自有特許經營餐廳或特許經營餐廳開業後30日內再向Toridoll日本支付一筆過2萬美元的單位發展費。其後開設任何主自有特許經營餐廳或特許經營餐廳均毋須再支付單位發展費。

至於特許經營權方面，譚仔丸龜將持續於每個曆月結束時或之前向Toridoll日本支付每月特許經營權費，金額等同每間特許經營餐廳和主自有特許經營餐廳所賺取或產生的淨銷售的3%。

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