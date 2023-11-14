截至下午3時半，陸控跌3.03%報16元，金融壹賬通升1.27%報0.8元。.

陸控總收入按年下跌39%至80.5億元，其中主要收入的技術平台收入按年下跌51.2%至66.72億元，由於新增貸款銷售額及貸款餘額減少，導致零售信貸賦能服務費減少，以及交易量減少導致轉介及其他技術平台收入減少 。淨利息收入也因為貸款餘額減少，按年下跌28.4%至33.07億元。

總開支按年下跌30.1%至77.47億元，其中信用和資產減值損失、融資成本合共按年下跌28.6%至30.97億元。截至本季末，陸控已賦能貸款總額的30天以上逾期率為6%，較第二季末升0.1個百分點，消費金融貸款的不良貸款率為1.9%，較第二季末降0.3個百分點。

陸金所控股董事長兼首席執行官趙容奭表示，第三季度SBO（小企業）的優質貸款需求仍然疲弱，該行在第三季度進一步降低風險，多元化發展業務，強調審慎決策及長期可持續增長。早期指標表明，今年促成的新貸款資產質量符合該行預期，但尚未回復至新冠疫情前水平。

陸金所承擔風險貸款餘額比例，由去年9月底的22.5%增至31.8%，增信合作夥伴承擔風險餘額比例為65.7%，趙容奭指他們從融資合作夥伴獲得了足夠的信貸額度，以支持今年餘下時間和明年全年轉向100%擔保模式。該行消費金融業務於第三季持續錄得穩健增長，新增貸款銷售環比增長15.3%，按年增長48.5%。

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