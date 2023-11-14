恒指今早高開68點，高位升139點，低位跌67點，高低波幅206點。上升股份比例為28.89%，下跌為28.15%，無升跌為42.95%。

恒指收市跌29點或0.17%，報17396點，大市成交金額767億元，較上日增加2.12%，是11月8日941.46億元成交後最多；國指跌24點或0.41%，報5964點。恒生科技指數收報3951點，跌0.74%。

藍籌股成交金額145.46億元，佔大市成交18.96%；科指成份股成交金額94.9億元，佔大市成交12.37%；國指成份股成交金額129.05億元，佔大市成交16.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.6%，至57.97億元，佔大市成交13.48%。牛熊證成交金額8.6億元，減少50.45%；窩輪成交金額49.36億元，增加5.55%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌52隻升，27隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升3.72%，收報29.3元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌4.94%，收報86.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.56元，升5.82%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.38元，跌3.17%。

恒指曾升穿10天線(17473.93點)，20天線(17387.61點)則失而復得。科指跌穿10天線(3952.81點)，今早曾回補下跌裂口。

北水南下合計淨流入12.67億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出21.09億元人民幣，較上日增加46.2%，連續第6日流出，累計流出167.77億元。

午後消息股表現

科倫博泰生物（6990）就實施H股全流通完成向中證監備案。收報86.5元，跌0.35%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）境內債未能支付重組後首筆利息。收報0.72元，無升跌。

LockBit稱工行（1398）已交贖金 市場參與者疑慮未釋。收報3.75元，升0.81%。

金融壹賬通（6638）售PAOB 沈崇鋒：繼續專注科技定位及服務提升。收報0.78元，跌1.27%。

譚仔（2217）中期少賺1.4% 息3仙。收報1.33元，升0.76%。

陸控（6623）9.33億購港虛銀「平安壹賬通銀行」。收報16元，跌3.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報57.95元，無升跌。中國黃金國際（2099）收報29.5元，跌3.91%。京東（9618）收報99.55元，跌1.24%。上海實業環境（0807）收報1.09元，跌0.91%。澳博（0880）收報2.62元，無升跌。南戈壁（1878）收報1.21元，跌3.2%。高鑫零售（6808）收報1.58元，升0.64%。

新秀麗（1910）第三季純利達1.15億美元，按年升近一倍。收報23.7元，跌1.25%。

位元堂（0897）發盈喜，料中期轉賺最多2000萬元。收報0.41元，無升跌。

宏安地產（1243）料中期盈利增最少2.5倍。收報0.047元，升4.44%。

龍湖地產（0960）上月賣樓140億人幣，跌三成。收報12.32元，升1.48%。

阿里影業（1060）中期轉賺4.6億人幣，不派息。收報0.52元，跌8.77%。

宏安集團（1222）料中期轉賺最多1.3億元。收報0.046元，跌2.13%。

縱橫遊（8069）中期轉賺63萬，旅遊相關收益增22倍。收報0.074元，跌7.5%。

新世界發展（0017）旗下開放式創新平台Eureka Nova舉辦1.5°C峰會結束 擬加大研發及推動產品商業化。收報14.86元，升0.27%。

小鵬汽車（9868）：收購滴滴智能汽車開發業務資產首次交割。收報63.25元，升3.77%。

裕元工業（0551）首三季盈利跌49%至1.38億美元。收報8.85元，升0.23%。

歲寶百貨（0312）未如期支付到期貸款本金及利息2.56億元。收報0.071元，無升跌。

國富創新（0290）半年綜合虧損收窄至1,800萬元。收報0.174元，跌4.92%。

寶盛國際（3813）首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣。收報0.67元，跌1.47%。

施羅德減持蒙牛（2319）至5%以下。收報24.6元，跌0.61%。

香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall「全民大派$3,000」大派3億元現金券加碼，限時加推新客無限次免運費。收報2.89元，升0.35%。

恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富（2800）和國指ETF預托證券。收報17.53元，跌0.17%。

理想（2015）MEGA周五亮相廣州車展，同步開始預訂。收報152.8元，升2.69%。

互太紡織（1382）發盈警，料中期少賺一半。收報1.48元，跌0.67%。

小米（1810）「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣。收報15.82元，跌2.47%。

破頂股表現

破頂股包括，昊天國際建投（1341）創上市新高，見2.1元，收報1.63元，升9.4%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.34元，收報1.32元，升20%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.04元，收報1.97元，升7.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1089元，收報1088.6元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1052.7元，收報1052.7元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1029.85元，收報1029.85元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1096.35元，收報1096.35元，升0.02%；新東方（9901）創52周高，見55.1元，收報53.9元，升0.19%；華晨中國（1114）創52周高，見4.03元，收報3.99元，升3.37%；太睿國際控股（1010）創52周高，見4.25元，收報4.25元，升3.66%；網易（9999）創52周高，見179.7元，收報174.8元，跌2.35%；科聯系統（0046）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升0.78%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升0.7%；中電光谷（0798）創52周高，見0.45元，收報0.42元，升9.09%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見179.7元，收報174.8元，跌2.35%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.6元，收報1.7元，跌0.58%；楓葉教育（1317）低見0.227元，收報0.23元，跌4.56%；蔚來（9866）低見56.2元，收報56.45元，跌2.42%；蔚來（9866）低見56.2元，收報56.55元，跌2.25%；協鑫新能源（0451）低見0.395元，收報0.4元，跌3.61%；佳兆業美好（2168）低見1.6元，收報1.62元，跌5.26%；慕詩國際（0130）低見0.131元，收報0.131元，跌7.09%；盈大地產（0432）低見0.231元，收報0.245元，升0.82%；新宇環保（0436）低見0.068元，收報0.068元，跌10.53%；彩虹新能源（0438）低見2.69元，收報2.71元，跌1.45%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.74元，收報0.75元，跌1.32%；華南城（1668）低見0.395元，收報0.4元，無升跌；大連港（2880）低見0.62元，收報0.64元，升1.59%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；天津港發展（3382）低見0.5元，收報0.52元，升1.96%；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；國際家居零售（1373）低見2.12元，收報2.12元，跌0.47%；中華汽車（0026）低見59.9元，收報59.9元，無升跌；九龍建業（0034）低見6.55元，收報6.55元，跌0.76%；瘋狂體育（0082）低見0.101元，收報0.105元，跌2.78%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.205元，升48.55%；宏基集團控股（1718）收報0.177元，升42.74%；財華社集團（8317）收報0.14元，升40%；中國華君（0377）收報1.5元，升35.14%；太和控股（0718）收報0.04元，升33.33%；瑋俊生物科技（0660）收報0.195元，升30%；吉星新能源（3395）收報0.33元，升29.41%；賞之味（8096）收報0.34元，升28.3%；環球印館（8448）收報0.028元，升21.74%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.34元，收報1.32元，升20%。

下跌異動股，包括，聯合能源集團（0467）見52周低0.51元，收報0.83元，跌32.52%；江蘇創新（2116）收報0.325元，跌32.29%；慕尚集團控股（1817）收報1.33元，跌31.44%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）收報9.63元，跌22.59%；百利達集團控股（8179）收報0.08元，跌20%；雙樺控股（1241）收報0.072元，跌18.18%；奇點國際（1280）收報2.62元，跌18.13%；未來發展控股（1259）收報0.028元，跌17.65%；森浩集團（8285）收報0.04元，跌16.67%；乙德投資控股（6182）收報0.116元，跌16.55%；特步國際（1368）見52周低5.32元，收報5.37元，跌16.49%。

其他報道

美聯停牌 待發內幕公告

陸控第三季淨利潤按年跌九成

DHL Express香港樞紐中心完成擴建 料總貨運量增加五成

搶人才︱NBA名宿馬布里申請高才通 孫玉菡：反映香港機遇處處

昇世集團於日本成立業務部

標普：中國證券化產品首三季發行跌10%

遭競委會入稟起訴 美聯跌逾5%後中途停牌

競委會正式起訴美聯等 擬定一手佣最少2%涉違規

譚仔撈埋烏冬 獲「丸亀製麵」特許經營權港開店

股價波動觸發市調機制 康寧傑瑞生物製藥：不悉原因

【有片：埋身擊】倘美通脹回落 利納指進一步向上

河北金力擬最快明年在港IPO

阿聯酋航空中期利潤增1.34倍至26億美元 載客量升31%

陳智思：政府引進人才的措施已有進步 董建華身體應無大問題

半日沽空金額增16% 盈富沽空增1倍

科倫博泰生物就實施H股全流通完成向中證監備案

恒指半日跌17點 科指跌0.7% 北水續流出