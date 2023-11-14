「亞太區美容展Cosmoprof Asia」宣布，將自2019年舉辦後回歸香港，成為香港疫後首個最大型的美容商貿展，將有逾2400家來自44個國家及地區的參展商參展。
據公布，今年為第26屆亞太區美容展Cosmoprof Asia，將以「兩地兩展」形式舉辦，當中11月14日至16日在亞洲國際博覽館舉行「亞太區美容供應鏈展」，11月15日至17日在香港會議展覽中心舉行「亞太區美容展」。
Cosmoprof Asia主辦單位亞洲英富曼會展 (Informa Markets) 亞洲區高級副總裁龐大為表示，近年C-Beauty（ 中式美妝）崛起，香港預計成為中國內地出口美容及美妝產品的窗口，展覽希望作為潮流及文化交流的平台，促進亞太區美容業界間的發展。
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