他說，澳門娛樂展今屆恢復實體展，匯彩則在展覽內推出新角子遊戲《呼倫貝爾大草原》及《鐵赤道》，明年集團亦會推出新版本的直播機。整體直播機的銷售已經恢復至與疫情前差不多水平，並且會先以澳門大本營及亞洲市場為主，來自東南亞如菲律賓的需求亦很多。至於北美的市場，自疫情後已暫停，伺機會會恢復。

至於由匯彩管理的金碧娛樂場，陳捷稱，過了十一黃金周後，生意更佳，料仍然有增長空間，並且會繼續一直翻新。整體中場的生意更已經回復至疫情前。雖然根據新例，所有衛星場以現有模式運作至2025年尾，但是他稱，現時距離到期尚有兩年時間，因此未與當局及澳娛綜合去討論有關議題。他料，衛星場仍然可以持續，只是合作模式會有變。

在新業務發展方面，他期待包括電動摩托車充電設備銷售在內的新業務，在未來一至兩年內可以達到整體業務三成比重。現時匯彩在有關充電設備是具有產權，並且會開拓內地的市場銷售及售後服務，初期投資不大，亦不用積壓存貨，而是視需求去生產。他解釋，集團進軍電動摩托車市場，原因是有見內地家庭很多時最少配置一台甚至多台摩托車，加上新例對充電設施有新要求，因此集團擬打開新的市場。

首席財務官兼公司秘書陳健文補充，其產品主要是在完全充電後半小時停止繼續充電，同時亦可以耐熱耐寒。他指新的業務在上半年已有收人，並已經打開深圳市場，並逐省市去開拓小區、物管公司、學校及醫院等市場，每組售價為四位數人民幣，爭取在今年底可售數千台。

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