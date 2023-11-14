馬斯克表示，他在中國逗留過一段很長的時間，也和中方領導人見過很多次面。「中國真正的聰明人、勤奮者的數量多得令人難以置信，我認為比這裡（美國）多得多，他們有很多能量。」他又指，中國近年來的建築比美國更令人印象深刻，例如火車站、高鐵等。「我建議人們可以去上海和北京，看看當地的建築，然後坐火車從北京到西安，那裡有兵馬俑。中國有著令人難以置信的歷史，非常悠久的歷史。」

馬斯克又指出，從歷史角度來看，中國一直聚焦在國內事務，中國人90%的思考都是與國內有關，極少數情況是例外。「中國的歷史表明，中國並不是個過度好奇的國家，這意味著他們不會出去入侵一大堆國家......所以這很好，我的意思是，因為其他許多非常強大的國家一直是很好奇的。」

提到中國及台灣問題，馬斯克表示，「中國對台灣地區的感情確實非常強烈。中國一直明確地表達了這個立場。」他又提到，在中國而言，台灣是中國的基本組成部分，但至今沒有統一的唯一原因就在於美國太平洋艦隊（的阻撓）。馬斯克指出，中國已經非常明確地表示要統一台灣，要麼用和平手段，要麼用軍事手段，但從他們的立場來看，統一是100%會發生的。

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