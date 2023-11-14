西安市曲江新區管委會表示，西安太古里的動工，必將為西安文商旅融合發展激發新動能，為文化遺產賦能城市發展注入新活力。太古地產行政總裁彭國邦表示，西安太古里對他們來說是一個非常重要的項目，他們將與合作夥伴一起，為古都西安打造一個充滿活力的國際級文化和商業目的地。

作為太古地產的第四座「太古里」，西安太古里將延續「太古里」低密度、開放式的建築設計佈局，同時其靈感源自盛唐時期簡潔且優雅的傳統建築風格。地塊毗鄰世界文化遺產「小雁塔」和唐長安城中著名皇家寺院「薦福寺」。項目地塊位於唐長安城外郭城108坊之一的「安仁坊」內，幾條考古發掘出的主要歷史街道，包括第七橫街、第八橫街、一字橫街等將被納入設計規劃中。西安太古里預計於2026年起分階段竣工。

今年7月，太古地產及西安博物院共同宣佈就文物保護設備捐贈及歷史文化教育開展為期三年的一系列合作，共同協助西安在地文化保育及歷史傳承。三年合作期內，太古地產擬共捐贈人民幣400萬元，出資採購文化保育等設備等。

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