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騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成

騰訊音樂（1698）公布截至今年9月底止第三季盈利為11.7億元（人民幣，下同），增長10.1%，非國際財務報告準則（Non-IFRS）盈利為14.1億元，按年升2.1%，但按季跌7.8%。每股美國存託股份的攤薄盈利為人民幣0.74元。

公司上季總收入為人民幣65.7億元（人民幣，下同），按年跌10.8%。騰訊音樂解釋，總收入下跌主要由於社交娛樂服務 和其他服務收入下降所致。

期內在線音樂服務收入按年增長32.7%至45.5億元，當中在線音樂訂閱收入較去年同期增長42%至31.9億元，付費用戶數按年增20.8%至1.03億，按季淨增360萬；月活躍用戶5.94億，按年跌4.2%；單個付費用戶月均收入10.3元，按年升17%。

社交娛樂服務和其他服務收入方面，收入按年跌48.8%至20.2億元，這主要是由於我們調整了部分直播互動功能並實施 了更嚴格的合規程序，以提升服務及加強風控管理。期內移動端月活躍用戶數1.29億，按年少16.8%；付費用戶數780萬人，升5.4%；單個付費用戶月均收入86.2元，按年大跌51.4%。

截至9月底，騰訊音樂現金、現金等價物和定期存款的合計餘額為309.6億元。

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