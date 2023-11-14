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賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動  擬向中央爭取發展演藝之都

澳門特首賀一誠發表施政報告。他在列席當地立法會時指，會確保博彩公司落實2024年投資計劃，推動引入更多國際品牌盛事活動，持續豐富本地主題遊樂產品，利用科技元素打造跨領域融合的文化消費和特色體驗項目，增建高水平旅遊娛樂設施，綜合帶動會議展覽、娛樂表演和體育盛事等非博彩元素發展。

至於由六大博企能與的活化六大片區計劃方面，他指，在政府主導下，推動社會共同參與活化6個歷史文化片區。其中將媽閣塘片區打造成具特色和吸引力的休閒活動及文創片區；在內港片區加入漁港文化特色店，打造社區旅遊特色片區；福隆新街則打造成藝文氛圍良好的步行區；新馬路片區則打造成全新文化旅遊休閒地標，突出古街潮玩的風潮；荔枝碗船廠片區則打造以造船工業為主題的特色園區；益隆炮竹廠片區則結合科技互動遊覽等提供導賞體驗。

為了吸引更多國際旅客，賀一誠又稱，將進一步完善澳門國際機場航線網絡，開拓更多國際直航航線，並以慶祝澳門特區成立25周年為契機，推出機票、酒店住宿和交通等多項優惠。為了支持影視產業發展，他亦指，當地擬籌建澳門影視專題網站，並向中央爭取將澳門打造為演藝之都，同時打造更多歷史建築活化空間及複合式體驗文旅景點，拓展利用澳門文學館等文化設施，重點推動澳門影視、文化展演、以文化旅遊為題的文創項目。至於在金融領域，他指出，加快推進《證券法》立法，並且研究貨幣體系引入數字貨幣，以配合數字經濟發展。

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