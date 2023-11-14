該報告又顯示，有ESG鑒證的141間公司當中，銀行業佔約21%，即29間，為所有行業中最高，反映香港金融服務監管機構一直促進綠色及可持續金融和ESG匯報。

該公會建議，公司董事會應考慮每年至少一次檢視進行 ESG 鑒證的好處；設立董事會級別的ESG委員會，尤其大型企業；合資格會計師為合適ESG 鑒證機構；以及企業設定可量化的中期目標和關鍵績效指標，以展示實現目標的進展。

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