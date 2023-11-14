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會計師公會：上市公司採用ESG外部鑒證數量上升 惟增速緩慢

香港會計師公會發表研究報告指，在1882間於去年12月年結的香港上市公司中，有141間公司採用環境、社會和管治（ESG）外部鑒證，較2021年錄得85間多，惟增長速度緩慢。香港會計師公會會長方蘊萱表示，ESG鑒證並非強制合規要求，公司考慮其成本效益而採取觀望態度，而發表ESG報告或純粹為遵守港交所的披露要求；另部分公司現階段或對自身 ESG 資料分析和蒐集能力未具足夠信心，故較少公司採用ESG外部鑒證。

該報告又顯示，有ESG鑒證的141間公司當中，銀行業佔約21%，即29間，為所有行業中最高，反映香港金融服務監管機構一直促進綠色及可持續金融和ESG匯報。

該公會建議，公司董事會應考慮每年至少一次檢視進行 ESG 鑒證的好處；設立董事會級別的ESG委員會，尤其大型企業；合資格會計師為合適ESG 鑒證機構；以及企業設定可量化的中期目標和關鍵績效指標，以展示實現目標的進展。

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