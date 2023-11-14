京信指，有超過2300部巴士鋪設即時巴士載客量分析。憑藉先進的影像和數據分析，視唯與SmarTone Solutions共同開發了一套創新的人工智能方案，為乘客提供有關巴士乘坐率和排隊狀態的即時訊息。

乘客可瀏覽巴士公司的應用程式，查看即將到站的巴士之載客量，方便市民作明智的出行決策。除了方便乘客，該方案還能協助巴士公司提高營運效率和管理水平。乘客上車後，亦可透過顯示屏知悉上層尚餘座位數量，再決定是否登上上層，大大減少在巴士行駛時不必要的走動，提高乘客體驗的滿意度。該方案亦有助準確掌握識別乘客流量，透過管理車站、交通交匯處及車廂內的人群密度，使巴士公司能更有效分配資源，並緩解過度擠擁的問題。

SmarTone商業市場部主管梁文畧表示，他們結合5G、人工智能和機器學習，提供準確、即時的資訊以提升巴士公司的營運效率，推出了香港首部5G巴士，為香港數以百萬計的乘客帶來順暢、滿意的出行體驗。視唯科技總經理馬靜則指，在這個交通創新項目中，他們高效地提供了先進的技術解決方案。

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