報道引述知情人士指，中國央行考慮通過專項借款、抵押補充貸款（PSL）等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設，惟最終金額可能會發生變化。

「三大工程」在今年多次中國重要會議均被提及，包括中央政治局會在4月28日和7月24日議均對相關工作作出部署，前者提出要規劃建設保障性住房，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造及「平急兩用」公共基礎設施建設。後者則表明要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產等。

最新則是10月底舉行的中央金融工作會議上亦再次提出加快「三大工程」建設，即包括了保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

報道指，中國經濟復甦緩慢，樓市需求疲弱難振，中國正在持續加大政策支持力道，今次又出台一輪萬億元的支持力度，將傳遞監管層在房地產危機遲遲未見改善情況下，堅決出手提振經濟的決心。

而PSL在10月餘額約為2.9萬億元，本輪淨增幅若達到一萬億元，其存量規模將超過2019年末的高位。這一工具於2014年設立，主要目的是通過政策性銀行提供資金來支持棚戶區改造項目，棚改項目曾幫助扭轉了當時房地產市場的低迷局面，但後來因加劇了三四線城市的房地產泡沫而受到批評。

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