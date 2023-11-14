moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀料明年香港GDP增長2.5% 樓價再跌一成

瑞銀發出最新經濟預測，香港全年經濟增長料有3.6%，較政府預測的3.2%為高，隨着經濟活動進一步正常化，以及在政府措施幫助，未來數季經濟可保持擴張動力，不過全球經濟增長存在不確定性，明年本港經濟有不少周期性挑戰，瑞銀預期明年本港經濟增速會放緩至2.5%。

瑞銀指，香港經濟增長很大程度受全球經濟增長、貿易和金融，以及中國內地經濟成長的影響，例如全球貿易放緩、內地企業在本港資本市場活動減弱，減慢香港經濟增長，該行預期美國經濟衰退和中國內地增長放緩，香港經濟短期仍存有不確定性。

去年起高利率亦是影響香港經濟增長，瑞銀指香港借貸成本升至2007年以來的最高水準，該行預期本港樓價在今年最多下跌5%後，明年再跌10%。若美國大規模減息，預計可降低香港的借貸成本，支持整體經濟，不過高利率至少維持至明年第一季，減息的正面幫助料會在明年後期才較明顯，而且也要面對美國經濟衰退的情况。

政府政策方面，瑞銀指早前期推出的措施已經顯現出正面效果，例如人才引進政策。《施政報告》推出更多支持增長措施，例如降低證券印花稅、樓市額外印花稅等，相信有助應對外部不確定性上升，並相信政府會在必要時推出更多支持增長措施。

其他報道

據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市

京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量

會計師公會：上市公司採

用ESG外部鑒證數量上升 惟增速緩慢

賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動  擬向中央爭取發展演藝之都

騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成

太古地產：西安太古里動工   投資約100億人幣

GIC減持ASMPT至5%以下

馬斯克：不論是用軍事或和平手段 中國必定會統一台灣

匯彩衛星場及直播機生意恢復至疫情前 擬拓新業務佔比增至三成

證監尋求法庭頒令取消德普科技前主席等3董事資格

全日沽空金額減2% 盈富沽空增41% 比率升至64%

恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線

新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五

美聯停牌 待發內幕公告

陸控第三季淨利潤按年跌九成

DHL Express香港樞紐中心完成擴建 料總貨運量增加五成

搶人才︱NBA名宿馬布里申請高才通 孫玉菡：反映香港機遇處處

昇世集團於日本成立業務部

標普：中國證券化產品首三季發行跌10%

遭競委會入稟起訴 美聯跌逾5%後中途停牌

競委會正式起訴美聯等 擬定一手佣最少2%涉違規