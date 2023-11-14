瑞銀指，香港經濟增長很大程度受全球經濟增長、貿易和金融，以及中國內地經濟成長的影響，例如全球貿易放緩、內地企業在本港資本市場活動減弱，減慢香港經濟增長，該行預期美國經濟衰退和中國內地增長放緩，香港經濟短期仍存有不確定性。

去年起高利率亦是影響香港經濟增長，瑞銀指香港借貸成本升至2007年以來的最高水準，該行預期本港樓價在今年最多下跌5%後，明年再跌10%。若美國大規模減息，預計可降低香港的借貸成本，支持整體經濟，不過高利率至少維持至明年第一季，減息的正面幫助料會在明年後期才較明顯，而且也要面對美國經濟衰退的情况。

政府政策方面，瑞銀指早前期推出的措施已經顯現出正面效果，例如人才引進政策。《施政報告》推出更多支持增長措施，例如降低證券印花稅、樓市額外印花稅等，相信有助應對外部不確定性上升，並相信政府會在必要時推出更多支持增長措施。

其他報道

據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市

京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量

會計師公會：上市公司採

用ESG外部鑒證數量上升 惟增速緩慢

賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動 擬向中央爭取發展演藝之都

騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成

太古地產：西安太古里動工 投資約100億人幣

GIC減持ASMPT至5%以下

馬斯克：不論是用軍事或和平手段 中國必定會統一台灣

匯彩衛星場及直播機生意恢復至疫情前 擬拓新業務佔比增至三成

證監尋求法庭頒令取消德普科技前主席等3董事資格

全日沽空金額減2% 盈富沽空增41% 比率升至64%

恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線

新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五

美聯停牌 待發內幕公告

陸控第三季淨利潤按年跌九成

DHL Express香港樞紐中心完成擴建 料總貨運量增加五成

搶人才︱NBA名宿馬布里申請高才通 孫玉菡：反映香港機遇處處

昇世集團於日本成立業務部

標普：中國證券化產品首三季發行跌10%

遭競委會入稟起訴 美聯跌逾5%後中途停牌

競委會正式起訴美聯等 擬定一手佣最少2%涉違規