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澳博：第三季虧損大幅收窄至4.1億 上葡京LBITDA大幅減少  

澳門博彩（0880）公布9月底止第三季度及首三季業績。季內受惠於新項目上葡京的除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）大幅收窄，整體博彩淨收益隨著疫情後好轉，單季虧損按年大減78.36%至4.1億元。首三季虧損亦降至16.74億元，按年減少64.02%。按EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）計算，季內集團更實現扭虧，實現EBITDA達5.66億元，首三季的EBITDA亦達10.27億元。

按項目劃分，新項目上葡京在第三季的LBITDA按年大減88.1%至只有2700萬元；首三季合計LBITDA為3.19億元，亦按年大減55.07%。

另一旗艦項目新葡京在季內恢復錄得EBITDA達3.73億元，按年扭虧為盈；首三季EBITDA亦達8.45億元，亦實現扭虧。包括葡京、回力海立方及十六浦為首的自行推廣場則在第三季內亦重現EBITDA約3.45億元，首三季的EBITDA則約9.35億元。餘下9間衛星場的虧損收窄，單季LBITDA約8000萬元，首三季LBITDA為2.88億元。

以業務劃分，澳博以貴賓博彩為主的轉碼博彩毛收益達3.35億元，按年大增10.55倍；中場為主的非轉碼博彩毛收益為48.97億元，按年大增5.07倍；電子博彩毛收益亦按年增長3.3倍，達4.99億元。至於包括酒店、零售、餐飲及租賃等相關之非博彩收益則達4.55億元，按年亦增3.96倍。

在財務方面，澳博9月底止年度錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.70億元，按年微增0.7%；按季則減少3.89億元。至於季內的債項則達282.99億元，按年增加15.14億元；按季則減少2.36億元。截至9月底，其尚有33億元額度未提取，按年增加4億元空間，按季則持平。

季內澳博要就股本證券投資，錄得未變現公平值虧損1100萬元。季內的資本開支則為6500萬元。

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