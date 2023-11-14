雙方亦討論了在家族辦公室方面的合作，尤其是如何把兩地的家族辦公室引入對方市場建立區域辦公室以更好把握對方市場的投資機會及物色共同投資夥伴。

陳浩濂亦與包括皇室成員在內的不同家族辦公室作個別會面括，向他們介紹香港推動家族辦公室業務的政策措施並鼓勵他們到香港成立區域辦公室以把握亞洲及內地市場的不同機遇。這些家族辦公室對香港作為國際金融中心可提供的服務和內地市場的機遇感興趣，雙方就香港的稅務寬免措施深入討論，包括為有限合夥基金附帶權益提供的稅務寬免，及為合資格家族辦公室提供稅務寬免等。

他又表示，此行的重點之一是出席今日由英國智庫Asia House和投資推廣署合辦的「亞洲機遇─香港在新時代的商機」研討會。陳浩濂稱，已透過主題演講和答問環節向在埸為來自不同行業包括金融服務、資本市場、科技和持續發展領域的過百名參與者介紹香港在「一國兩制」下擁有資金自由流動，奉行簡單及低稅制和普通法制度，與及與中國內地資本市場互聯互通等制度優勢，探索香港與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國之間的機遇，建立更緊密的經濟聯繫及更頻繁的投融資活動。

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