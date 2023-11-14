香港財富傳承學院將促進家族辦公室業界交流協作、知識分享和人才培訓，為環球家族辦公室構建一個蓬勃的生態圈，並為新世代的資產擁有人及私人財富管理人才提供專業諮詢服務，提升香港作為管理家族財富傅承的首選地點。

在今日的成立典禮上，財經事務及庫務局局長許正宇表示 ，在各方的大力支持和努力下，香港的家族辦公室業務正蓬勒發展而且勢頭強勁。成立香港財富傳承學院，是我們政府政策宣言中的八項舉措之一，旨在為全球家族辦公室和資產採有人打造充滿活力的生態圈。學院將會是面向海内外的培訓平台，不斷提供知識交流和聯繫機會，促進香港家族辦公室生態圈的整體可持續發展。

香港財富傳承學院主席鄭志剛則說，學院涵蓋的領域並不受限於傳統的財富管理，並將延伸至家族治理和政策、影響力投資、慈善事業，以及文化藝術發展等。我們希望與全球同業建立夥伴關係，共同合作以發揮協同效應，為家族辦公室業界帶來最佳價值，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

學院董事會成員金樂琦教授表示，香港未來致力於吸引及培養來自大灣區的家族辦公室人才，並相信香港財富學院成立後可以慢慢吸引到更多來自世界各地的家族來港建立家族辦公室。

香港財富傳承學院將促進家族辦公室業界交流協作，知識分享和人才培訓，為環球家族辦公室構建一個蓬勃的生態圈，以及為新世代的資產擁有人及私人財富管理人才提供專業諮詢服務，提升香港作為管理家族財富傳承的首選地點。

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