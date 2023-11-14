moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中證監要求菜鳥補充境外上市備案資料

據中國證監會網站公開文件顯示，阿里巴巴 （9988） 旗下菜鳥智慧物流須就境外發行上市補充備案材料，涉及股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性和分拆安排等六方面。

其中，股權結構方面，要求說明阿里巴巴集團及沈國軍，透過多個境外持股平台持有該公司股份的原因等問題。據菜鳥招股書，目前阿里巴巴持有菜鳥約69.54%的股份，而沈國軍則持有約14.59%。另外，公司亦要說明其開發、營運網站、APP、小程序等收集及儲存客戶信息規模﹑收據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據等。

 

其他報道

金發局成立香港財富傅承學院 力爭本港成全球家族辦公室樞紐

澳博：第三季虧損大幅收窄至4.1億 上葡京LBITDA大幅減少  

陳浩濂出訪迪拜 推廣港家族辦公室業務及綠色和可持續金融等

瑞銀料明年香港GDP增長2.5% 樓價再跌一成

據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市

京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量

會計師公會：上市公司採

用ESG外部鑒證數量上升 惟增速緩慢

賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動  擬向中央爭取發展演藝之都

騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成

太古地產：西安太古里動工   投資約100億人幣

GIC減持ASMPT至5%以下

馬斯克：不論是用軍事或和平手段 中國必定會統一台灣

匯彩衛星場及直播機生意恢復至疫情前 擬拓新業務佔比增至三成

證監尋求法庭頒令取消德普科技前主席等3董事資格

全日沽空金額減2% 盈富沽空增41% 比率升至64%

恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線

新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五

美聯停牌 待發內幕公告

陸控第三季淨利潤按年跌九成

DHL Express香港樞紐中心完成擴建 料總貨運量增加五成

搶人才︱NBA名宿馬布里申請高才通 孫玉菡：反映香港機遇處處

 