其中，股權結構方面，要求說明阿里巴巴集團及沈國軍，透過多個境外持股平台持有該公司股份的原因等問題。據菜鳥招股書，目前阿里巴巴持有菜鳥約69.54%的股份，而沈國軍則持有約14.59%。另外，公司亦要說明其開發、營運網站、APP、小程序等收集及儲存客戶信息規模﹑收據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據等。

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