據中國證監會網站公開文件顯示，阿里巴巴 （9988） 旗下菜鳥智慧物流須就境外發行上市補充備案材料，涉及股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性和分拆安排等六方面。
其中，股權結構方面，要求說明阿里巴巴集團及沈國軍，透過多個境外持股平台持有該公司股份的原因等問題。據菜鳥招股書，目前阿里巴巴持有菜鳥約69.54%的股份，而沈國軍則持有約14.59%。另外，公司亦要說明其開發、營運網站、APP、小程序等收集及儲存客戶信息規模﹑收據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據等。
其他報道
澳博：第三季虧損大幅收窄至4.1億 上葡京LBITDA大幅減少
據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市
京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量
賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動 擬向中央爭取發展演藝之都
騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成
恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線
新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五
DHL Express香港樞紐中心完成擴建 料總貨運量增加五成
搶人才︱NBA名宿馬布里申請高才通 孫玉菡：反映香港機遇處處