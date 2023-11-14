美聯指，正就法律程序尋求法律意見，將密切監察及就事件進展評估法律程序對集團的潛在影響，並將繼續探索最能保護公司持份者價值及維護其員工生計的所有行動途徑。公司將適時另作公告。目前，集團之業務營運及財務狀況維持全面正常。

美聯指，競委會特別針對公司及部分附屬公司與人員於競爭事務審裁處展開法律程序，指控他們違反及或參與違反競爭條例，公司亦注意到，競委會亦指控其他地產代理參與了所指控的違規行為，但已於法律程序中豁免該等實體。

美聯表示，在這充滿挑戰的時刻，集團努力不懈地保衛其業務、行業及依靠行業謀生的生計。於致力提供優質服務的同時，付出了巨大犧牲，包括採取成本控制及精簡人手等嚴厲措施。公司又再藉公告呼籲政府「減辣」，指物業市場作為香港經濟的支柱，對本地生產總值作出重大貢獻。行業現存的問題須得到妥善處理，否則可能面臨長期低迷及更大的風險。為了應對這些挑戰，集團強烈提倡放緩抑制樓市需求措施，因該等措施當初是在截然不同的市場環境下實施的。

美聯表示，其首要任務是堅持努力渡過當前嚴峻時期，及保障其盡忠職守的團隊在市況好轉時能夠重返崗位，並且將繼續致力穩定的長遠發展。

美聯今日以全日低位收市，收報0.55元，跌5.17%。

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