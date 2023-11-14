是次升級計劃的重點為二樓的零售空間，將採用全新的開放式設計概念，讓顧客飽覽南灣湖全景。升級後的大堂，或稱為主中庭，將匯聚來自世界各地的奢華品牌，並會在大堂舉辦活動及展示藝術裝置。

置地公司行政總裁黃友忠表示，是次開展澳門壹號廣塲的升級計劃，務求展現集奢華和優雅於一身的全新零售概念。信德行政主席兼董事總經理何超瓊則指，他們與置地公司攜手合作，相信澳門壹號廣塲將成為大灣區奢華零售界的首選目的地。透過是次升級工程，他們希望打造一個綻放出活力與魅力的時尚空間，吸引來自世界各地的旅客。

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