moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

置地及信德旗下澳門壹號廣場將進行全面升級 料於25年2月竣工

置地公司（星：H78）和信德集團（0242）合資進行的綜合發展項目澳門壹號廣塲，將進行全面升級，讓各大國際奢華時尚品牌透過是次升級計劃展現嶄新形象，升級計劃將於今年12月正式啟動，並預期於2025年2月竣工。

是次升級計劃的重點為二樓的零售空間，將採用全新的開放式設計概念，讓顧客飽覽南灣湖全景。升級後的大堂，或稱為主中庭，將匯聚來自世界各地的奢華品牌，並會在大堂舉辦活動及展示藝術裝置。

置地公司行政總裁黃友忠表示，是次開展澳門壹號廣塲的升級計劃，務求展現集奢華和優雅於一身的全新零售概念。信德行政主席兼董事總經理何超瓊則指，他們與置地公司攜手合作，相信澳門壹號廣塲將成為大灣區奢華零售界的首選目的地。透過是次升級工程，他們希望打造一個綻放出活力與魅力的時尚空間，吸引來自世界各地的旅客。

 

其他報道

美聯：注意到中原獲競委會寬待 或對法律程序提出挑戰 明復牌

中證監要求菜鳥補充境外上市備案資料

亞太區美容展重臨香港 逾2400家參展商參展

金發局成立香港財富傅承學院 力爭本港成全球家族辦公室樞紐

澳博：第三季虧損大幅收窄至4.1億 上葡京LBITDA大幅減少  

陳浩濂出訪迪拜 推廣港家族辦公室業務及綠色和可持續金融等

瑞銀料明年香港GDP增長2.5% 樓價再跌一成

據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市

京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量

會計師公會：上市公司採

用ESG外部鑒證數量上升 惟增速緩慢

賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動  擬向中央爭取發展演藝之都

騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成

太古地產：西安太古里動工   投資約100億人幣

GIC減持ASMPT至5%以下

馬斯克：不論是用軍事或和平手段 中國必定會統一台灣

匯彩衛星場及直播機生意恢復至疫情前 擬拓新業務佔比增至三成

證監尋求法庭頒令取消德普科技前主席等3董事資格

全日沽空金額減2% 盈富沽空增41% 比率升至64%

恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線

新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五

美聯停牌 待發內幕公告

 