置地公司（星：H78）和信德集團（0242）合資進行的綜合發展項目澳門壹號廣塲，將進行全面升級，讓各大國際奢華時尚品牌透過是次升級計劃展現嶄新形象，升級計劃將於今年12月正式啟動，並預期於2025年2月竣工。
是次升級計劃的重點為二樓的零售空間，將採用全新的開放式設計概念，讓顧客飽覽南灣湖全景。升級後的大堂，或稱為主中庭，將匯聚來自世界各地的奢華品牌，並會在大堂舉辦活動及展示藝術裝置。
置地公司行政總裁黃友忠表示，是次開展澳門壹號廣塲的升級計劃，務求展現集奢華和優雅於一身的全新零售概念。信德行政主席兼董事總經理何超瓊則指，他們與置地公司攜手合作，相信澳門壹號廣塲將成為大灣區奢華零售界的首選目的地。透過是次升級工程，他們希望打造一個綻放出活力與魅力的時尚空間，吸引來自世界各地的旅客。
其他報道
澳博：第三季虧損大幅收窄至4.1億 上葡京LBITDA大幅減少
據報中國擬提供至少1萬億元低成本資金支持「三大工程」以穩樓市
京信通信伙數碼通推智慧交通方案 乘客可查看即將到站巴士載客量
賀一誠：推動博企引入更多國際品牌盛事活動 擬向中央爭取發展演藝之都
騰訊音樂第三季Non-IFRS盈利増2%至14億人幣 收入跌一成
恒指收市跌29點 成交續低於800億 北水轉流入 科指跌0.7% 失守10天線
新地鄺肖卿以720億財富首登胡潤女企業家榜首 楊惠妍身家縮水近四成列第五