BC科技（0863）公布批股計劃，落實以每股3.8元，向深圳前海君創基金管理公司的創辦人Liu Shuai配售1.876億股，集資7.1288億元，集資淨額亦達7.1億元。每股配售價則較停排前收市價4.92元，折讓約22.76%。完成配股後，Liu Shuai將持股29.97%，成為BC科技的大股東。原有大股東即商人高振順及BC科技管理層為首的East Harvest，持股則由原來的42.77%，攤薄至29.96%，比Liu Shuai的持股只低0.01個百分點。
該集團將就今次配股交易，舉行股東特別大會，以取得特別授權配發新股。資料顯示，Liu Shuai曾於摩根士丹利華鑫基金管理及紐銀梅隆西部基金管理公司開展事業，他亦為深圳前海君創基金管理公司的創辦人，為加密貨幣領域的資深投資者。一旦完成交易，他將提名曾任寶寶樹（1761）及阿里巴巴（9988）高層的BGX的首席執行官潘志勇，及曾於凱富基金及私募基金工作多年的楊超，加入BC科技成為執行董事。
完成配股集資後，該集團擬將集資所得約43%用於潛在併購從事數字資產及區塊鏈平台業務的公司的機會；約29%用於開發及提升數字資產平台業務的平台技術；約14%將用作維持受監管附屬公司的資本要求，餘額則作為一般營運資金。
該集團較早前亦宣布，將從事商業園區管理的附屬公司上海憬威企業發展90%股權出售予獨立第三方上海玖熹企業管理中心，套現2460萬元，用作一般營運資金，並料錄得虧損1980萬元稅前虧損。連同配售集資，共集資7.346億元。其股份將於明早復牌。
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