BOSS直聘（2076）公布，截至今年9月底止第三季淨利潤為4.26億元（人民幣，下同），按年增加101.1%，經調整淨利潤7.14億元，按年升89.6%。每股美國存託股利潤分別為0.98元，派特別股息每股普通股0.09美元。
期內收入為16.06億元，較2022年同期升36.3%；經計算現金收款為16.36億元，升32.1%。當中對企業客戶的線上招聘服務收入為15.92億元，按年增加36.7%。該增加 主要受用戶增長及用戶參與度提高所帶動。
2023年第三季的其他服務（主要為向求職者提供的付費增值服務）收入為1510萬元，按年升7.1%，主要受惠於用戶群擴大。
第三季平均月活躍用戶為4460萬，較2022年同期增37.7%。 截至9月底止12個月的總付費企業客戶為490萬，按年增加32.4%。
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