夏寶龍形容香港回歸以來，舉世公認「一國兩制」實踐成功，經濟蓬勃發展，國際金融、航運和貿易中心地位穩固，營商環境世界一流，中央會繼續堅定支持，香港保持獨特地位和優勢，相信前景廣闊，未來值得期待。

他又肯定和讚賞太古長期扎根香港，促進本地經濟發展，希望將續堅定支持「一國兩制」，多貢獻香港社會發展，同時參與中國高水平對外開放，共享龐大市場和開放發展的紅利。

施銘倫就強調看好香港前景，對「一國兩制」充滿信心，將繼續增加投資香港和內地，積極參與粵港澳大灣區建設。

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