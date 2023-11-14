該集團指，期內來自貨品銷售收入按年減少12.4%至342.25億元，租金收入則按年增長1%至15.43億元。受到淘菜菜及天貓共享庫存業務及保供業務收縮，維持價格競爭力，及精簡商品過程中去庫存，和去年囤貨心智下的營銷投入減少，整體毛利為88.89億元，按年減少12.1%；毛利率則按年持平於24.9%。在扣除銷售及營銷開銷和行政費用後，經營溢利大減96.2%至只餘1900萬元。在進一步扣除財務費用後，變成虧損擴大。

雖然高鑫出現淨現金208.93億元，但是反映流動性的淨流動負債狀況持續，只是在過去半年減少1.39億元，仍達7.61億元。權益負債比率則達0.89，在過去半年上升0.09。展望將來，其將大力發展自有品牌產品，加速提升商品差異化佔比，並已調整商戶結構，將商店街空舖面積率已下降到4%左右。另會在下半財年，分別將位於南京和常州的兩家自有門店，改建成會員店並開門營業。