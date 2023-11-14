moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高鑫零售股東應佔虧損3.59億元按年大增4.2倍

高鑫零售（6808）公布9月底止中期業績，期內虧損達3.78億元（人民幣、下同），按年增加3.35倍，在較早前發出盈利預警時，預期股東應佔虧損介乎3.7億至3.8億元的範圍之內。股東應佔虧損為3.59億元，則按年大增4.2倍，不派息。

該集團指，期內來自貨品銷售收入按年減少12.4%至342.25億元，租金收入則按年增長1%至15.43億元。受到淘菜菜及天貓共享庫存業務及保供業務收縮，維持價格競爭力，及精簡商品過程中去庫存，和去年囤貨心智下的營銷投入減少，整體毛利為88.89億元，按年減少12.1%；毛利率則按年持平於24.9%。在扣除銷售及營銷開銷和行政費用後，經營溢利大減96.2%至只餘1900萬元。在進一步扣除財務費用後，變成虧損擴大。

雖然高鑫出現淨現金208.93億元，但是反映流動性的淨流動負債狀況持續，只是在過去半年減少1.39億元，仍達7.61億元。權益負債比率則達0.89，在過去半年上升0.09。展望將來，其將大力發展自有品牌產品，加速提升商品差異化佔比，並已調整商戶結構，將商店街空舖面積率已下降到4%左右。另會在下半財年，分別將位於南京和常州的兩家自有門店，改建成會員店並開門營業。