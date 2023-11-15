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恒指高開439點 內地擬用1萬億人幣救樓市 內房物管股漲 恒大升近8%

恒指今早高開439點或2.53%，報17836點，大市成交金額23億元；國指今早高開152點或2.56%，報6116點。恒生科技指數開市報4078點，升3.21%。       

多隻科技股今日公布業績。騰訊（0700）升2.86%，報316.6元；網易（9999）升1.54%，報177.5元；阿里巴巴（9988）升3.72%，報82.15元；京東（9618）升4.87%，報104.4元，同系京東物流（2618）開市報9.41元，升2.95%；美團（3690）升3.51%，報112.1元；小米（1810）升2.27%，報16.22元。

中國計劃提供1萬億元人幣新資金促進房地產市場發展，內房股與物管股全線走高。潤地（1109）升1.71%，報29.8元；碧桂園（2007）開市報0.77元，升4.05%；合景泰富（1813）開市報0.73元，升5.8%；恒大（3333）開市報0.285元，升7.55%；融創（1918）開市報2.22元，升7.25%；世茂集團（0813）開市報0.63元，升5%；雅居樂（3383）開市報0.82元，升3.8%。

物管股同樣向上。碧桂園服務（6098）開市報7.19元，升3.9%；保利物業（6049）開市報30.4元，升1.5%；世茂服務（0873）開市報1.33元，升2.31%；恒大物業（6666）開市報0.53元，升3.92%。

競委會入稟競爭事務審裁處，起訴美聯（1200）、港置等，質疑其違反「第一行為守則」，並曾與競爭對手中原集團，在去年10月至12月間多次會面，協議最低佣金，屬嚴重反競爭行為。美聯集團（1200）今早復牌。美聯開市報0.55元，無升跌。

藍籌中以藥明生物（2269）表現最好，升6.07%，報50.7元；新奧（2688）跌0.85%，報58.25元，是跌幅最大的藍籌。   

 

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