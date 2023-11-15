國統局公布俗稱經濟「三頭馬車」經濟數據，10月規模以上工業增加價值較去年同期4.6%，勝預期的4.3%。按月計，規模以上工業增加價值比上月增加0.39%。今年1至10月，規模以上工業增加價值年增4.1%。