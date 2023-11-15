moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地公布10月「三頭馬車」經濟數據 工業、零售勝預期 固投遜預期

國統局公布俗稱經濟「三頭馬車」經濟數據，10月規模以上工業增加價值較去年同期4.6%，勝預期的4.3%。按月計，規模以上工業增加價值比上月增加0.39%。今年1至10月，規模以上工業增加價值年增4.1%。

分經濟類型來看，10月份，國營控股企業增加價值年增4.9%；股份制企業成長5.6%，外商及港澳台商投資企業成長0.9%；私人企業成長3.9%。

固投方面，1至10月份，全國固定資產投資（不含農民）41,9409億元人民幣（下同），較去年增長2.9%，遜預期。其中，民間固定資產投資215863億元，年減0.5%。 按月計，10月固定資產投資（不含農民）增長0.10%。

另外，10月社會消費品零售總額43333億元，較去年同期增長7.6%，略勝預期。 其中，汽車以外的消費品零售額3,9198億元，增長7.2%。1至10月份，社會消費品零售總額385440億元，較去年同期成長6.9%。 其中，汽車以外的消費品零售額3,46,472億元，增長7.0%。

 

 

其他報道

人行今超額續作1.45萬億人幣MLF 深成指創板指高開逾1%

恒指高開439點 內地擬用1萬億人幣救樓市 內房物管股漲 恒大升近8%

中國黃金國際第三季轉蝕3080萬美元

美聯集團今早復牌

Cathie Wood料美國明年將陷入通縮

港股ADR升435點 夜期升456點 騰訊 阿里巴巴及網易等今日公布業績

銀彈留人 高盛擬為頂尖交易員和投資銀行家提供更多獎金

美國CPI超預期降溫 道指升489點

 