國統局公布俗稱經濟「三頭馬車」經濟數據，10月規模以上工業增加價值較去年同期4.6%，勝預期的4.3%。按月計，規模以上工業增加價值比上月增加0.39%。今年1至10月，規模以上工業增加價值年增4.1%。
分經濟類型來看，10月份，國營控股企業增加價值年增4.9%；股份制企業成長5.6%，外商及港澳台商投資企業成長0.9%；私人企業成長3.9%。
固投方面，1至10月份，全國固定資產投資（不含農民）41,9409億元人民幣（下同），較去年增長2.9%，遜預期。其中，民間固定資產投資215863億元，年減0.5%。 按月計，10月固定資產投資（不含農民）增長0.10%。
另外，10月社會消費品零售總額43333億元，較去年同期增長7.6%，略勝預期。 其中，汽車以外的消費品零售額3,9198億元，增長7.2%。1至10月份，社會消費品零售總額385440億元，較去年同期成長6.9%。 其中，汽車以外的消費品零售額3,46,472億元，增長7.0%。
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