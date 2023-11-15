期內總收入為91.51億元，按年跌4%，整體毛利率約39.1%，較去年同期升0.3個百分點。

敏華控股表示，中國區業務在消費降級和經濟彈性不足中實現雙位數收入增長（按 人 民 幣 口 徑），海外市場於本財年的第二季實現較好復蘇，但期內整體收入依然受到海外復蘇過程影響，外部銷售收入約89.37億元，按年下降約3.8%。

中國消費降級趨勢明顯，敏華在房地產低迷和相對弱需求的市場環境中實現中國市場收入約60.7億元，中國市場主營業務收入約60億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），按年升5.1%，人民幣市場本幣口徑增長約11%，沙發銷量增長約27.6%，至約53.5萬套。

於9月底，敏華於中國總共擁有6888間品牌專賣店，專賣店店舖數目淨增長417間，並 保持個位數關店率約7.3%。

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