美國通脹降溫，加上內地10月經濟數據向好，港股三大指數半日向上。恒指半日升491點或2.83%，報17888點，大市成交金額643億元；國指升165點或2.78%，報6130點。恒生科技指數收報4069點，升2.98%。
權重科技股集體走高。阿里巴巴（9988）升3.54%，收報82元；騰訊（0700）升3.51%，收報318.6元；美團（3690）升2.95%，收報111.5元；小米（1810）升2.52%，收報16.26元；京東（9618）升4.87%，收報104.4元；網易（9999）升1.89%，收報178.1元；百度（9888）收報107.3元，升3.37%；快手（1024）收報58.4元，升3.55%。
內地政府擬再出手救樓市，內房股向上。潤地（1109）升3.75%，收報30.4元；碧桂園（2007）收報0.78元，升5.41%；融創中國（1918）收報2.27元，升9.66%；恒大（3333）收報0.28元，升5.66%；旭輝（0884）收報0.24元，升7.14%；龍湖（0960）收報13.14元，升6.66%；中國恒大（3333）收報0.28元，升5.66%。
憧憬息口見頂，本港地產股亦見支持。長實集團（1113）升2.99%，收報39.6元；恒地（0012）升3.95%，收報22.35元；新地（0016）升3.72%，收報80.8元；新世界發展（0017）升3.5%，收報15.38元；信和置業（0083）收報8.21元，升1.73%。
美聯集團（1200）今日復牌，一度見52周低，低見0.52元，收報0.54元，跌1.82%。
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