公司指出，隨著近年來人工智能技術的高速發展和全球產業運用，財富管理和資產管理行業面臨著巨大的機遇和挑戰。

德林控股續指，公司今年已成立新經濟研究院和數字家族辦公室，將資產管理業務轉型至以數字科技支援的智能化資產管理和財富傳承平台。

在此基礎上，公司已成立全球人工智能事業部，並在美國矽谷成立一間人工智能科技公司，目的是建構可覆蓋全球範圍的人工智能財富管理新生態，運用人工智能科技和 區塊鏈技術。

德林控股的人工智能家族辦公室系統（DL-GPT）及應用程式介面正在研發階段並接近上線，預計將在2024年1月面世。

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