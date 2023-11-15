許正宇指出，住宅物業按揭貸款的資產質素保持良好，現時不論整體住宅按揭貸款拖欠比率抑或負資產住宅按揭貸款拖欠比率，均遠低於以往高位，反映絕大部分按揭借款人都能繼續還款。

據金管局了解，即使抵押物業價格下跌，從銀行取得住宅按揭貸款的借款人如能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款。因應銀行住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，並沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款的情況。

被問到一旦「call loan」潮來臨，政府有否制訂應對措施，協助住宅及商用物業業主渡過難關，許正宇回覆，2023年上半年新造住宅按揭貸款的平均按揭成數為59%，按揭借款人的平均供款與入息比率亦處於40%的低水平，均通過物業按揭貸款利率壓力測試。即使近期利率上升，樓價出現調整，借款人的還款能力整體而言依然維持良好，銀行按揭客戶沒有出現大規模斷供情況。金管局會繼續密切留意市場發展，採取合適措施維持銀行體系穩定。

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