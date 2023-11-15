moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

銀行學會：本港人口仍有人才缺口 金融科技ESG產生新人才需求

香港銀行業面對人才缺口問題，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，除了人才流動外，銀行業也出現新的業務需要，例如金融科技、ESG（環境、社會和管治），所需對人才需要較多，而前線財富管理亦有人手需求。政府推出高才通等輸入人才計劃，已有7萬人到港，梁嘉麗表示學會會協助他們適應香港工作生態環境，熟悉本地監管、產品和人際網絡。

銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲則指，香港過去3年本港流失20萬工作人口，對各業皆有影響，銀行對人才的要求也有提升，不過政府吸引人才措施有幫助，而人才短缺不是香港獨有，香港作為連接內地的超級連繫人，相信香港有獨有優勢。

銀行學會在今年5月至8月進行年度銀行業人才培訓和發展調查，770名受訪者以本地銀行和金融服務業從業員為主。96%受訪者認為提升現有員工技能以適應業務變化，是解決技能缺口的關鍵方法。逾七成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中58%承認「難以用招聘來代替失去的專業知識和經驗」是機構面臨的最大問題。銀行在招聘方面的主要困難包括「來自其他行業/專業的競爭」(56%)、「預算或資源有限」(52%)和「缺乏 具有專業技能的合資格申請者」(44%)。

在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，大多數受訪者將「科技及數據技能」(94%)，視為業界最需要填補的技能缺口，而「綠色及可持續金融相關技能」(86%) 及「銀行業新知識及技能」(84%)同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。

其他報道

許正宇：沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人「call loan」

中國監管機構據報要求券商限制OTC業務 包括限制沽空股票

【有片：埋身擊】澳元紐元或進一步上升 不妨趁勢買入

德林控股料AI家族辦公室系統接近上線 料明年1月面世

港股升491點 內地擬萬億元人幣救樓市 內房股走高 憧憬息口見頂 本地地產股亮眼

敏華控股半年多賺4% 中期息維持0.15元

財經花生︱劉鑾雄陪甘比追星 夫妻檔高調支持黎明演唱會

國統局：積極採取措施促進大學生就業 正完善青年失業率統計方法

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升2日

人行下周二港招標發行450億元人幣央票

中國10月失業率5% 按月持平兼符預期

富力地產被強制執行12.5億人幣 累計被執行逾104億

國統局：1至10月全國房地產開發投資按年減9.3%

MSCI香港指數納入九倉 中國指數納入19隻股份

內地公布10月「三頭馬車」經濟數據 工業、零售勝預期 固投遜預期

人行今超額續作1.45萬億人幣MLF 深成指創板指高開逾1%

恒指高開439點 內地擬用1萬億人幣救樓市 內房物管股漲 恒大升近8%

中國黃金國際第三季轉蝕3080萬美元

美聯集團今早復牌

Cathie Wood料美國明年將陷入通縮

港股ADR升435點 夜期升456點 騰訊 阿里巴巴及網易等今日公布業績

銀彈留人 高盛擬為頂尖交易員和投資銀行家提供更多獎金

美國CPI超預期降溫 道指升489點