銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲則指，香港過去3年本港流失20萬工作人口，對各業皆有影響，銀行對人才的要求也有提升，不過政府吸引人才措施有幫助，而人才短缺不是香港獨有，香港作為連接內地的超級連繫人，相信香港有獨有優勢。

銀行學會在今年5月至8月進行年度銀行業人才培訓和發展調查，770名受訪者以本地銀行和金融服務業從業員為主。96%受訪者認為提升現有員工技能以適應業務變化，是解決技能缺口的關鍵方法。逾七成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中58%承認「難以用招聘來代替失去的專業知識和經驗」是機構面臨的最大問題。銀行在招聘方面的主要困難包括「來自其他行業/專業的競爭」(56%)、「預算或資源有限」(52%)和「缺乏 具有專業技能的合資格申請者」(44%)。

在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，大多數受訪者將「科技及數據技能」(94%)，視為業界最需要填補的技能缺口，而「綠色及可持續金融相關技能」(86%) 及「銀行業新知識及技能」(84%)同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。

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