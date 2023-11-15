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陳浩濂出席亞開行會議 鼓勵善用港綠色金融系统支持氣候變化相關工作

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，今日於印度新德里出席亞開行的亞洲開發基金會議，其於會上提到，氣候變化是全球面對的重大挑戰，香港樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化，並鼓勵亞開行善用香港的綠色金融系统支持其應對氣候變化的相關工作，包括引入私人資金支持可持續發展項目。

亞開行一直通過香港資本市場進行融資活動，去年在港發行總值約7億美元債券。香港債券市場亦一直為亞洲地區投融資作出貢獻，據國際資本市場協會（ICMA）自2016年起的數據，以亞洲機構於國際發行的債券計，在香港的安排發行量連續7年位居全球首位，2022年更超過1000億美元，佔市場約30%。

陳浩濂在新德里與亞開行副總裁Scott Morris會面，並感謝他答應明年1月來港作為「亞洲金融論壇」的演講嘉賓。二人討論香港如何以知識分享協助亞開行的發展中成員，陳浩濂亦分享香港在金融科技、綠色金融、基礎建設等的經驗讓發展中成員借鑒。他鼓勵亞開行與港舉辦更多行業對接活動，讓亞開行及其成員認識更多不同的香港企業，以便將來使用其產品和服務。截至2022年底，香港企業投得的亞開行資助項目，例如採購合約及顧問服務等，累計總值已超過14億美元。

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