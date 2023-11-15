亞開行一直通過香港資本市場進行融資活動，去年在港發行總值約7億美元債券。香港債券市場亦一直為亞洲地區投融資作出貢獻，據國際資本市場協會（ICMA）自2016年起的數據，以亞洲機構於國際發行的債券計，在香港的安排發行量連續7年位居全球首位，2022年更超過1000億美元，佔市場約30%。

陳浩濂在新德里與亞開行副總裁Scott Morris會面，並感謝他答應明年1月來港作為「亞洲金融論壇」的演講嘉賓。二人討論香港如何以知識分享協助亞開行的發展中成員，陳浩濂亦分享香港在金融科技、綠色金融、基礎建設等的經驗讓發展中成員借鑒。他鼓勵亞開行與港舉辦更多行業對接活動，讓亞開行及其成員認識更多不同的香港企業，以便將來使用其產品和服務。截至2022年底，香港企業投得的亞開行資助項目，例如採購合約及顧問服務等，累計總值已超過14億美元。

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