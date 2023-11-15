生物醫藥股康寧傑瑞製藥（9966）本周連續三個交易日下跌，股價已然腰斬。據內媒報道，公司於今日召開的康寧杰瑞制藥-B胰腺癌三期臨床研究期中分析解讀電話會議上，針對外界質疑公司公告合規問題，公司相關負責人表示，公司收盤後收到iDMC建議繼續進行研究並進一步收集後續OS數據，直至最終OS分析，此前公司不掌握任何內幕信息。
對於今日盤中股價再現異動，公司回應指「我們判斷應該是純粹市場行為，所以我們也會跟港交所去申請追究或者查處整個議程，會在近期落實。」
康寧傑瑞製藥今日早市插水，曾跌見6.36元或跌34%，暫仍跌超過33%，暫報6.44元，目前成交額5.61億元。該股自周一起下挫，按暫時股價6.44元計，已較上周五收市價13.06元，已腰斬跌近50.7%。
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