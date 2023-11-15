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老牌服裝股金利來斥資500萬回購股份 股價升2%

老牌服裝股金利來（0533）公布，決定由今日起至今年12月31日止，根據在5月份所獲回購股份授權，以現時可動用現金，視乎市場情況在市場回購最多500萬元的股份。同時其已委聘新百利融資，代表其進行回購，根據集團預定參數、回購授權、公司條例、上市規則及收購、合併及股份回購守，獨立作回購股份交易。

該集團指，現價無法全面反映其潛在價值及未來業務前景，期望憑藉回購股份，提升資本結構、每股資產淨值及每股盈利。

資料顯示，金利來目前尚在內地及新加坡經營服裝零售及批發業務，單是在內地直接經營117間店舖，連同代理商計，共經營779間銷售點。另在廣州擁有金利來數碼網絡大厦、瀋陽金利來商厦、梅縣金利來花園商舖及沙田金利來集團中心，作為出租物業。同時亦繼續推出梅縣金利來花園住宅物業銷售。今年下半年起，其亦成立新能源公司，啟動光伏業務。除了新加坡的零售業務，收租及內地的零售業務均錄得盈利。

現時金利來的市值約9.78億元，截至6月底其資產淨值約44.05億元，手持現金約3.05億元，上半年並沒有回購過股份，只在2022年才出資441.9萬元回購股份，在此前21年均沒有回購紀錄。若然今次回購成事，將為該集團上市以來最大手筆回購股份紀錄。該集團最新股價報1元，升2.04%，成交額約33.62萬元。在過去一年，其股價下跌18.03%，過去10年股價約跌77.19%。

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