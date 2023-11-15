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美國聯邦退休基金將內地及香港股票投資排除在外

外電報道，美國聯邦政府的主要養老金將在680億美元的國際基金中，除了內地投資外，亦把香港投資排除在外。

根據11月14日發布的聲明，規模達7,710億美元的聯邦退休儲蓄投資委員會(Federal Retirement Thrift Investment Board) 表示，將調整國際基金的基準指數，實際上將排除對香港的敞口。該基金已經避開對內地的敞口。

這支名為「I Fund」的國際基金明年將以MSCI全球（除美國以外、除中國內地以外、除香港以外）的可投資市場指數為基準指數。該基金此前以MSCI歐洲、澳洲和遠東指數為基準。

聲明提到，對中國敏感行業的投資限制、中國公司從美國交易所退市，以及對俄羅斯證券的制裁等事件，會導致交易成本和回報波動。

根據該委員會8月公布，這支基金從未有過對中國內地的投資，香港股票在該指數中所佔比重不到4%。現有基準指數涵蓋21個已開發市場的798只大中型股票。聲明指，新基準指數包含21個已開發市場和23個新興市場的5,621只股票，佔美國以外股票市值的90%。

 

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