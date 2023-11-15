港華智慧能源（1083）表示，近日與聯營公司佛燃能源在上海簽署《戰略合作協議》。雙方在多個能源領域業務交叉、優勢互補，未來將繼續展開深度合作，實現戰略共進、業務互惠，推動核心業務進一步發展，持續推進能源綠色低碳轉型。
中華煤氣（0003）常務董事、港華智慧能源執行董事暨行政總裁黃維義、佛燃能源董事長尹祥、香港中華煤氣氣源業務營運總裁周衡翔、佛燃能源總裁徐中、以及雙方高級管理人員出席簽約儀式。
現時港華智慧能源在內地的燃氣業務，有項目超過300個，2022年售氣量超過400億立方米，擁有龐大的市場和客戶資源優勢，是內地最具規模的城燃集團之一。佛燃能源深耕華南城燃業務，2022年供氣量超過43億立方米，在保障區域天然氣供應的同時，積極推進石油化工產品倉儲、氫能、熱能、光伏、能源科技等服務，致力於成為卓越的中國能源服務商。
同時，佛燃能源與全球第二大LNG營運商切尼爾能源，簽署《液化天然氣購買和銷售協議》。這是繼2021年雙方簽署首份國際LNG長約後，再續長期合作。該份長約是佛燃能源首份FOB模式的國際資源長約，也是佛燃能源獲得投資級國際評級後的首份國際長約。
身兼佛燃能源副董事長的黃維義在簽署儀式上表示，樂見雙方再次達成合作，這對佛燃能源深耕天然氣行業具有深遠意義。切尼爾能源CEO Jack Fusco在致辭中表示，佛燃能源是切尼爾能源在中國市場的重要夥伴，期待雙方未來創造更豐碩的成果。
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