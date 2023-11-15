以今年首三季計，集團收入為4538.19億元，按年增11%；淨利潤為881.91億元，按年增8%；經調整純利1150.07億元，按年增34%。

集團第三季增值服務收入757.48億元，按年增4.2%，期內《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》亦貢獻收入增長；《幻塔》收入按年有所回落。國際市場遊戲第三季收入增長14%至133億元；本土市場遊戲收入為327億元，按年升5%。

此外，第三季網絡廣告業務收入共錄得257.21億元，按年增20%，主要受惠於視頻號、移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

集團金融科技及企業服務上季收入520.48億元，按年增16.1%，當中商業支付活動增加和理財服務收入增長；企業服務收入按季實現更快增長，主要受惠於前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，上季集團實現堅實且高質量的收入增長，利潤率顯著提升及結構性經營槓桿；視頻號和小遊戲等新興業務貢獻高利潤率的收入來源，同時將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務。集團正加大投資人工智能模型，為產品賦予新功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。他表示，集團不僅致力於將領先的人工智能能力定位為自身業務發展的倍增器，亦為為企業客戶及整個社會創造價值。

騰訊今日績前股價有支持，收市報322.6元，升4.8%。

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