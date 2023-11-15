港股本周五起將下調股票印花稅，加上美國通脹降溫以及10月中國經濟持續向好等影響，港股走勢強勢，收復18000點大關，最多升過705點，高見18,102點，收市升682點或3.92%，報18079點，創逾一個月高位，大市成交金額1349億元，較上日增加75.76%；國指升239點或4.02%，報6204點。恒生科技指數收報4125點，升4.41%。