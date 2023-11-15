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恒指升682點收復萬八大關 見逾一個月高 藍籌全線揚 騰訊績前漲5%

港股本周五起將下調股票印花稅，加上美國通脹降溫以及10月中國經濟持續向好等影響，港股走勢強勢，收復18000點大關，最多升過705點，高見18,102點，收市升682點或3.92%，報18079點，創逾一個月高位，大市成交金額1349億元，較上日增加75.76%；國指升239點或4.02%，報6204點。恒生科技指數收報4125點，升4.41%。   

大型科技股強勢。阿里巴巴（9988）升5.05%，收報83.2元；騰訊（0700）升4.81%，收報322.6元；美團（3690）升4.62%，收報113.3元；小米（1810）旗下小米汽車據報已啟動小批量試生產，料新車明年2月上市，該股升5.93%，收報16.8元；京東（9618）升6.38%，收報105.9元；網易（9999）升2.97%，收報180元；百度（9888）收報108.4元，升4.43%；快手（1024）收報58.25元，升3.28%。

金融股亦受捧，內銀內險股表現搶眼。工行（1398）升3.21%，收報3.86元；招商銀行（3968）升5.32%，收報30.7元；中國銀行（3988）升2.49%，收報2.88元；建行（0939）升3.12%，收報4.63元。 

內險股方面，中國人壽（2628）升6%，收報11.3元；平保（2318）升4.22%，收報39.55元。  

據報內地再出手救樓市，內房股、物管股攜手向上。潤地（1109）升4.95%，收報30.75元；碧桂園（2007）收報0.79元，升6.76%；恒大（3333）收報0.28元，升5.66%；融創（1918）收報2.3元，升11.11%；世茂集團（0813）收報0.64元，升6.67%；旭輝（0884）收報0.242元，升8.04%；龍湖（0960）收報13.04元，升5.84%。

憧憬息口見頂，本地地產股炒上，長實集團（1113）升2.86%，收報39.55元；恒地（0012）升4.65%，收報22.5元；新地（0016）升3.66%，收報80.75元；新世界發展（0017）升4.98%，收報15.6元；信和置業（0083）收報8.22元，升1.86%。

生物醫藥股逆市走低，騰盛博藥（2137）收報2.66元，跌2.21%；三葉草生物（2197）收報0.74元，跌3.9%；康諾亞（2162）收報52.1元，跌1.79%。

據報康寧傑瑞製藥（9966）旗下藥物無發現新安全信號，該股一度見52周低，最低報6.36元，收報6.37元，跌33.85%。

藍籌全線走高，當中以創科實業（0669）表現最好，升10.47%，收報81.75元；國藥（1099）升幅最少，升0.31%，收報19.66元。

 

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