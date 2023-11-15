另外，陳德霖亦表示母公司圓幣科技有意研究發行港元穩定幣，盼於金管局訂下相關監管法律框架前，以先導計劃形式推行港元穩定幣。陳德霖表示，全球穩定幣都以美元為主，香港作為國際金融中心，以港元為主體，他認為香港有需要推行港元穩定幣。

圓幣錢包首席合規官李世傑表示，現時傳統銀行企業級遙距開户尚未完全開放予香港公司；加上大部分銀行其遙距開户只接受香港身份的申請人，惟大部分香港公司其擁有人未必為港人，令到企業開戶時困難重重；而圓幣錢包則可以讓企業使用手機應用程式遙距開户，若資料齊全的話，其申請程序最快可於1小時內完成，並使用手機進行本地和跨境支付及兌匯。

圓幣錢包先前因應金管局要求，於3月及4月期間進行約六星期的試行開業（Soft launch），其企業用户不得超過200名；李世傑表示，期內錄得超過150名企業用户開户，主要為本地中小企商户為主，其中亦有比例較小的來自英國、澳洲及加拿大的外國公司。

企業利用圓幣錢包的錢包之間轉賬功能收款付款，而圓幣錢包目前支援多種區內常用貨幣，包括港元、人民幣、美元、日圓和歐元，並將按客戶需求增設更多幣種。李世傑續指，企業用户於試行開業開户後，亦一直有使用圓幣錢包，當中有交易單高達數百萬港元。

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