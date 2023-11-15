moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

偉易達中期盈利增逾14%至9360萬美元  中期息維持0.17美元

偉易達（0303）公布9月底止中期業績，雖然期內亞太區銷售錄得升幅，但是北美、歐洲及其他地區銷售下跌，致收入按年減少2%至只有約11.4億元（美元、下同）。不過，受惠於銷售及分銷成本下跌，毛利率輕微上升，中期股東應佔溢利按年增長14.1%至9360萬元，每股中期息維持0.17元。

該集團主席黃子欣表示，不明朗的經濟環境令集團全年展望更加保守。

期內在運費和存貨撥備減少帶動下，偉易達的毛利率按年增加0.2個百分點至28.5%。該公司更指出，人民幣兌美元貶值、自動化增加及工廠工人數目減少，亦令直接勞工成本和生產支出同樣下跌。但產品組合的改變，導致材料成本佔收入的百分比增加。期內大部份貨幣兌美元貶值亦產生負面影響。

現時佔集團收入最多的地區北美市場，佔其總收入42.9%，但是按年減少7.7%至4.89億美元。當中受到銷情疲弱影響，電子學習產品在北美洲的收入按年下跌21.8%至2.084億元。電訊產品部門則受到市場持續萎縮影響，加上商用電話和其他電訊產品銷售下跌，因此電訊產品在北美洲的收入亦按年減少16.1%至1.04億美元。受惠於物料供應改善，承包生產服務在北美洲的收入則按年增加26.4%至1.771億美元。

歐洲市場的銷售則按年跌0.4%至4.687億美元，佔整體業務銷售比重為41.1%。在歐洲的承包生產服務的銷售額上升，但不足以抵消電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅。至於亞太區的收入則按年增加12.7%至1.715億美元，主要受惠於承包生產服務的銷售額上升，抵消了電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅。亞太區佔集團收入15%。

其他報道

騰訊第三季經調整純利449億人幣勝預期

港華智慧能源與佛燃能源簽署戰略合作

美國聯邦退休基金將內地及香港股票投資排除在外

老牌服裝股金利來斥資500萬回購股份 股價升2%

美國聯邦退休基金將內地及香港股票投資排除在外

今再暴跌34% 康寧傑瑞製藥︰近期將向港交所申请追查 

滬指連升3日 成交額逾9900億元人幣

陳茂波：政府正積極吸引企業及人才 願共同投資合適的項目

立法會通過下調股票印花稅草案 本周五起生效

小米汽車據報已啟動小批量試生產 料新車明年2月上市

銀行學會：本港人口仍有人才缺口 金融科技ESG產生新人才需求

陳浩濂出席亞開行會議 鼓勵善用港綠色金融系统支持氣候變化相關工作

孫玉菡：高才通接5.5萬宗申請 A類高薪人士佔1.5萬近萬宗獲批

許正宇：沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人「call loan」

中國監管機構據報要求券商限制OTC業務 包括限制沽空股票

【有片：埋身擊】澳元紐元或進一步上升 不妨趁勢買入

德林控股料AI家族辦公室系統接近上線 料明年1月面世

港股升491點 內地擬萬億元人幣救樓市 內房股走高 憧憬息口見頂 本地地產股亮眼

敏華控股半年多賺4% 中期息維持0.15元

財經花生︱劉鑾雄陪甘比追星 夫妻檔高調支持黎明演唱會

國統局：積極採取措施促進大學生就業 正完善青年失業率統計方法

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升2日

人行下周二港招標發行450億元人幣央票