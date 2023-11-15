偉易達（0303）公布9月底止中期業績，雖然期內亞太區銷售錄得升幅，但是北美、歐洲及其他地區銷售下跌，致收入按年減少2%至只有約11.4億元（美元、下同）。不過，受惠於銷售及分銷成本下跌，毛利率輕微上升，中期股東應佔溢利按年增長14.1%至9360萬元，每股中期息維持0.17元。
該集團主席黃子欣表示，不明朗的經濟環境令集團全年展望更加保守。
期內在運費和存貨撥備減少帶動下，偉易達的毛利率按年增加0.2個百分點至28.5%。該公司更指出，人民幣兌美元貶值、自動化增加及工廠工人數目減少，亦令直接勞工成本和生產支出同樣下跌。但產品組合的改變，導致材料成本佔收入的百分比增加。期內大部份貨幣兌美元貶值亦產生負面影響。
現時佔集團收入最多的地區北美市場，佔其總收入42.9%，但是按年減少7.7%至4.89億美元。當中受到銷情疲弱影響，電子學習產品在北美洲的收入按年下跌21.8%至2.084億元。電訊產品部門則受到市場持續萎縮影響，加上商用電話和其他電訊產品銷售下跌，因此電訊產品在北美洲的收入亦按年減少16.1%至1.04億美元。受惠於物料供應改善，承包生產服務在北美洲的收入則按年增加26.4%至1.771億美元。
歐洲市場的銷售則按年跌0.4%至4.687億美元，佔整體業務銷售比重為41.1%。在歐洲的承包生產服務的銷售額上升，但不足以抵消電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅。至於亞太區的收入則按年增加12.7%至1.715億美元，主要受惠於承包生產服務的銷售額上升，抵消了電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅。亞太區佔集團收入15%。
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