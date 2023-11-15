博彩媒體《亞博匯》引述出席澳門娛樂展的銀河娛樂首席營運總監（澳門）祁嘉杰指，隨著澳門博彩市場由過往貴賓博彩市場，轉向中場及高端中場發展，加上面臨包括菲律賓、新加坡及越南等對手日益激烈的競爭，電子博彩設備製造商需要提供尖端的遊戲設備去吸客，並且要承擔一些風險，及投入更多資金去研發，開發出令澳門新客戶共鳴的產品。他相信電子博彩領域可以在澳門博彩市場中，取得更多份額，並料成長速度比許多人想象要快。
他說，隨著營運商開發及擴大非博彩設施，產品更多元化，料客人會越來越喜歡將角子機及電子遊戲作為主要的娛樂方式。他在接受線上博彩媒體《GGR Asia》訪問時進一步表示，集團對澳門會作長期投入，集團旗下澳門銀河四期亦已經開始現形，內部會有多個高端酒店品牌，並有可容納4000人的劇院及水上設施。
他們會因應市場需求調節發展時間表。他謂若干貴賓博彩中介人喜歡澳門銀河，原因是裡面可以提供更多設施供遊客前來及享用，並認為這給予銀娛競爭優勢。
銀娛今天股價跟隨市況造好，升3.97%，收報43.2元。
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