該行指，澳博第三季的日均營運開支為1890萬元，管理層給予的指引預計第四季會維持穩定，可能會按季上升2%至3%。綜合而言，摩通認為澳博表現無驚喜，並繼續給予其「中性」評級。

中金亦引述澳博管理層指，上葡京的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）層面在10月份已處於收支平衡階段，料該項目的酒店房間營運數目到第四季時會增至1892間，比第三季時的1723間，進一步增加。管理層的目標是在2025年，上葡京可以實現4%至5%市場佔有率。該行維持對澳博中性評級，並將目標價調低16%至3.1元。

匯豐則對上葡京達到收支平衡的表現看法正面，不過就調低對上葡京的2024、2025及2026年EBITDA預測2%至3%，並對澳博的目標價由3元，調低至2.8元。

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