穆迪的評級下調是基於他們預計，在未來12至18個月內，由於市場波動和融資條件不穩定，龍湖的簽約銷售、信貸指標、財務靈活性和流動性緩衝將下降。龍湖增加了擔保借款，以提供必要的流動性來償還無擔保債務，這將減少其財務靈活性並增加對無擔保債權人的次級債務風險。穆迪的首席副總裁Kaven Tsang表示：「負面展望反映了當前市場波動和融資條件下，未來6至12個月內龍湖恢復簽約銷售、信貸指標和債務資本市場準入能力的高度不確定性。」

穆迪預計，在未來12至18個月內，龍湖的調整後債務/息稅前利潤（EBITDA）槓桿率將從2023年截至的4.5倍上升至約5.5倍至6.0倍。同期，EBIT/利息覆蓋率將從4.8倍下降至約4.0倍。這些指標將使公司的評級處於Ba類別。

穆迪又預測，由於中國經濟復蘇緩慢，龍湖的簽約銷售額將從2022年的2020億元(人民幣，下同)下降至2023年約1800億元，2024年約1650億元。儘管該公司專注於經濟基本面較強的一線城市，但龍湖的簽約銷售額在2023年前10個月下降了8.5%，至1520億元。