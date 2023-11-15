該集團又指，自2021年起，已經出售包括華融證券、華融湘江銀行、華融消費金融公司等8家持牌公司，合併報表實現收益約35億元人民幣，並在母公司層面實現收益約92億元人民幣，有效補充了資本及流動性。在中信集團的支持下，其將加快落實監管對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求。同時其宣布委任獨立非執行董事盧敏霖為戰略發展委員會委員、關聯交易委員會委員、審計委員會委員並擔任審計委員會主任。另其宣布聘任徐炯煒為副總裁。

中國華融同時宣布，將以自有資金出資近136.27億港元，向中信集團旗下中信盛星，收購中信股份（0267）5.01%股權，每股作價9.35港元，涉及逾14.57億股。每股作價較中信股份收市價7.23港元，溢價29.32%。其指出，今次關連交易收購會作為一項戰略性長期投資，有利於提高資產質量，優化產業佈局，幫助改善財務狀況，有效補充資本，並可增強可持續盈利能力。由於收購事相當於適用比率逾25%但低於100%，因此會視為主要交易。集團會委聘獨立財務顧問給予股東意見，並召開臨時股東會審批有關交易。完成交易後，其擬委派角一名董事。參考中信股份上半年度業績，可攤佔淨利潤15.42億元人民幣。