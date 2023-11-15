moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國華融擬易名中信金融資產   斥資136億收購中信股份5.01% 溢價近三成

內地四大資產管理公司中國華融（2799）宣布正式易名，並更改名稱為「中國中信金融資產管理股份有限公司」，簡稱中信金融資產。這反映該集團重組後，中國中信集團持有26.46%的股權，成為第一大股東。實施更名，有利於體現其深化改革、化險取得的積極成效，展現積極的精神面貌，樹立全新的企業形象；有助於依託中信集團品牌價值，促進業務開展，進一步推動公司高質量轉型發展。今次更名有待股東及監管機構批准。

該集團又指，自2021年起，已經出售包括華融證券、華融湘江銀行、華融消費金融公司等8家持牌公司，合併報表實現收益約35億元人民幣，並在母公司層面實現收益約92億元人民幣，有效補充了資本及流動性。在中信集團的支持下，其將加快落實監管對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求。同時其宣布委任獨立非執行董事盧敏霖為戰略發展委員會委員、關聯交易委員會委員、審計委員會委員並擔任審計委員會主任。另其宣布聘任徐炯煒為副總裁。

中國華融同時宣布，將以自有資金出資近136.27億港元，向中信集團旗下中信盛星，收購中信股份（0267）5.01%股權，每股作價9.35港元，涉及逾14.57億股。每股作價較中信股份收市價7.23港元，溢價29.32%。其指出，今次關連交易收購會作為一項戰略性長期投資，有利於提高資產質量，優化產業佈局，幫助改善財務狀況，有效補充資本，並可增強可持續盈利能力。由於收購事相當於適用比率逾25%但低於100%，因此會視為主要交易。集團會委聘獨立財務顧問給予股東意見，並召開臨時股東會審批有關交易。完成交易後，其擬委派角一名董事。參考中信股份上半年度業績，可攤佔淨利潤15.42億元人民幣。

 

 