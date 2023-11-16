道瓊斯工業平均指數收漲163點，升幅0.47%，報34991點。標普500指數收漲7點，升幅0.16%，報4502點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.07%，報14103點。

家得寶升1.5%，報308.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而聯合健康跌0.38%，報538.41元，拖累道指13點。

科技股方面，蘋果收市報188.01元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet收市報134.62元，升0.74%，亞馬遜收市報143.2元，跌1.78%，Facebook收市報332.71元，跌1.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報454點。德國DAX指數收漲0.86%，報15748點；法國CAC 40指數漲0.34%，報7209點；英國富時100指數收漲0.63%，報7486點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.87%，報6651點。

美國2年期債息曾升最多2.01%，是11月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4.933厘，是11月14日5.0475厘後最高。收市報4.9118厘，是11月13日後收市新高，當日報5.0348厘。

美國10年期債息曾升最多2.46%，是11月9日後最大升幅，當日升幅為3.5%。高見4.5569厘，是11月14日4.6518厘後最高。收市報4.5314厘，是11月13日後收市新高，當日報4.6399厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.503基點，是11月9日34.466基點後最窄。收市報38.257基點，是11月7日後收市最窄，當日報35.525基點。連續3日收窄，累計3.002基點，對上一次連續3日是10月31日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至86.281基點，是11月14日78.475基點後最窄。收市報89.62基點，是11月13日後收市最窄，當日報79.405基點。

道指曾升最多0.64%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見35051.1點，是8月31日35070.21點後最高。收市報34991.21點，是8月14日後收市新高，當日報35307.63點。連升4日，累計升1099.27點，對上一次連升4日是11月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月2日。

標指曾升最多0.57%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4521.17點，是9月1日4541.25點後最高。收市報4502.88點，是9月14日後收市新高，當日報4505.1點。連升2日，累計升91.33點，對上一次連升2日是10月31日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.71%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.59%。高見14194.36點，是8月1日14309.21點後最高。收市報14103.84點，是8月1日後收市新高，當日報14283.91點。連升2日，累計升336.1點，對上一次連升2日是10月30日。第1日陰燭。