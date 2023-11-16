moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

憧憬軟著陸 道指納指創3個月高 道指升163點

美債息回升，倒掛收窄，美股上升，道指納指創3個月高。美國零售和PPI數據預示經濟軟著陸可能性上升，推動美股上升。習近平與拜登周三進行了一年多來的首次會晤，雙方強調有必要修復美中關係。拜登稱與習近平的會談取得「真正的進展」。

道瓊斯工業平均指數收漲163點，升幅0.47%，報34991點。標普500指數收漲7點，升幅0.16%，報4502點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.07%，報14103點。

家得寶升1.5%，報308.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而聯合健康跌0.38%，報538.41元，拖累道指13點。

科技股方面，蘋果收市報188.01元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet收市報134.62元，升0.74%，亞馬遜收市報143.2元，跌1.78%，Facebook收市報332.71元，跌1.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報454點。德國DAX指數收漲0.86%，報15748點；法國CAC 40指數漲0.34%，報7209點；英國富時100指數收漲0.63%，報7486點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.87%，報6651點。

美國2年期債息曾升最多2.01%，是11月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4.933厘，是11月14日5.0475厘後最高。收市報4.9118厘，是11月13日後收市新高，當日報5.0348厘。

美國10年期債息曾升最多2.46%，是11月9日後最大升幅，當日升幅為3.5%。高見4.5569厘，是11月14日4.6518厘後最高。收市報4.5314厘，是11月13日後收市新高，當日報4.6399厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.503基點，是11月9日34.466基點後最窄。收市報38.257基點，是11月7日後收市最窄，當日報35.525基點。連續3日收窄，累計3.002基點，對上一次連續3日是10月31日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至86.281基點，是11月14日78.475基點後最窄。收市報89.62基點，是11月13日後收市最窄，當日報79.405基點。

道指曾升最多0.64%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見35051.1點，是8月31日35070.21點後最高。收市報34991.21點，是8月14日後收市新高，當日報35307.63點。連升4日，累計升1099.27點，對上一次連升4日是11月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月2日。

標指曾升最多0.57%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4521.17點，是9月1日4541.25點後最高。收市報4502.88點，是9月14日後收市新高，當日報4505.1點。連升2日，累計升91.33點，對上一次連升2日是10月31日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.71%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.59%。高見14194.36點，是8月1日14309.21點後最高。收市報14103.84點，是8月1日後收市新高，當日報14283.91點。連升2日，累計升336.1點，對上一次連升2日是10月30日。第1日陰燭。