個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升3.57%，折合報334.12元；阿里巴巴（9988）升2.12%，折合報84.97元；美團（3690）升2.08%，折合報115.65元；匯控（0005）升0.27%，折合報60.06元；建行（0939）跌0.01%，折合報4.63元。

道期現跌0.022%；標期現跌0.03%；納期現跌0.12%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.2%。

VIX指數隔晚升0.14%或0.02點，報14.18點。

紐油現跌0.32%或0.25美元，報76.41美元；布油現跌1.56%或1.28美元，報81.18美元；金價現跌0%或0.04美元，報1959.81美元；LME 銅期貨隔晚升0.37%或30.5美元，報8265.5美元。美國10年期債息現跌0.47%或0.0216厘，報4.5098厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，利記（0637）、聯想（0992）、百盛集團（3368）、中通快遞（2057）、奇富科技－Ｓ（3660）。

中國華融（2799）擬易名中信金融資產，斥資136億收購中信股份（0267）5.01%，溢價近三成。

穆迪降龍湖（0960）信貸評級至非投資級別。

摩通及中金：澳博（0880）上葡京10月份已收支平衡，料第四季開始轉角。

南航（1055）上月旅客周轉量升2.6倍，客運力投入升近2倍。

德永佳（0321）料中期盈利倒退約六成。

小鵬汽車（9868）第三季非通用會計準則虧損擴大至28億人幣，收入升25%。

銀娛（0027）：電子博彩在澳門可爭更多份額，澳門銀河增設施吸引貴賓中介人。

逾1億股新創建（0659）股份持有人接納周企收購，涉及要約開支9.24億。

京東集團（9618）第三季非通用會計準則利潤升6%。

敏華控股（1999）主席黃敏利：未來會繼續提升市場佔有率。

京東物流（2618）第三季扭虧為盈，賺2.14億元人幣。

偉易達（0303）中期盈利增逾14%至9360萬美元，中期息維持0.17美元。

騰訊（0700）第三季經調整純利449億人幣勝預期。

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