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恒指高開95點 創1個月高 科指升1% 創3個月高 小米創52周高

恒指今早高開95點或0.53%，報18174點，是10月12日後最高。大市成交金額45億元；國指今早高開48點或0.78%，報6252點。恒生科技指數開市報4169點，升1.06%，是9月7日4179.95點後最高。

通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.76%，下跌為2.96%，無升跌為88.26%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中海油（0883）、中電（0002）拖累大市。

藍籌39隻升，20隻下跌，21隻無升跌。京東（9618）升5.19%，報111.4元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.87%，報6.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報111.4元，升5.19%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.57元，跌2.15%。

恒指10天線(17666.06點)升穿50天線(17659.77點)，上試100天線(18279.08點)。科指續高於100天線(4034.35點)、250天線(4057.27點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）無成交，報0.173元。聯想（0992）開市報9.57元，跌2.15%。百盛集團（3368）無成交，報0.153元。中通快遞（2057）開市報190.8元，跌0.05%。奇富科技－Ｓ（3660）無成交，報61元。

中國華融（2799）擬易名中信金融資產，斥資136億收購中信股份（0267）5.01%，溢價近三成。中國華融開市報0.375元，升2.74%。中信股份（0267）開市報7.35元，升1.66%。

穆迪降龍湖（0960）信貸評級至非投資級別。開市報13.2元，升1.23%。

摩通及中金：澳博（0880）上葡京10月份已收支平衡，料第四季開始轉角。開市報2.68元，無升跌。

南航（1055）上月旅客周轉量升2.6倍，客運力投入升近2倍。開市報3.8元，升1.06%。

德永佳（0321）料中期盈利倒退約六成。無成交，報1.07元。

小鵬汽車（9868）第三季非通用會計準則虧損擴大至28億人幣，收入升25%。開市報66.5元，跌1.92%。

銀娛（0027）：電子博彩在澳門可爭更多份額，澳門銀河增設施吸引貴賓中介人。開市報43.6元，升0.93%。

逾1億股新創建（0659）股份持有人接納周企收購，涉及要約開支9.24億。無成交，報9.19元。

京東集團（9618）第三季非通用會計準則利潤升6%。開市報111.4元，升5.19%。

敏華控股（1999）主席黃敏利：未來會繼續提升市場佔有率。開市報5.49元，升0.55%。

京東物流（2618）第三季扭虧為盈，賺2.14億元人幣。開市報10.2元，升2.93%。

偉易達（0303）中期盈利增逾14%至9360萬美元，中期息維持0.17美元。開市報47元，升2.4%。

騰訊（0700）第三季經調整純利449億人幣勝預期。開市報330元，升2.29%。

破頂股表現

破頂股包括，北京汽車（1958）創52周高，見2.52元，開市報2.52元，升5.88%；海通國際（0665）創52周高，見1.45元，開市報1.45元，升0.69%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見16.94元，開市報16.94元，升0.83%；濰柴動力（2338）創52周高，見14.04元，開市報14.04元，升2.93%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見16.94元，開市報16.94元，升0.83%。

異動股

上升異動股，包括，中國投資開發（0204）開市報0.62元，升12.73%；陸控（6623）開市報15.5元，升7.79%；華新手袋國際控股（2683）開市報0.255元，升7.59%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報31.5元，升7.51%；中薇金融（0245）開市報0.017元，升6.25%；北京汽車（1958）創52周高，見2.52元，開市報2.52元，升5.88%；神通機器人教育（8206）開市報0.02元，升5.26%；京東（9618）開市報111.4元，升5.19%。

下跌異動股，包括，天平道合（8403）開市報0.475元，跌10.38%；天譽置業（0059）開市報0.015元，跌6.25%；宏橋（1378）開市報6.9元，跌5.87%；亞倫國際（0684）開市報1.03元，跌5.5%；致豐工業電子（1710）開市報0.22元，跌3.93%；再鼎醫藥（9688）開市報21.75元，跌3.76%；百濟神州（6160）開市報118.5元，跌3.27%；映宇宙（3700）開市報0.91元，跌3.19%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報3.6元，跌2.7%；中國碳中和（1372）開市報0.77元，跌2.53%。

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